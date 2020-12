Cadeau de Noël : c'est l'heure de la survie contemplative sur l'Epic Games Store avec The Long Dark

J'espère que vous avez eu le temps de récupérer Oddworld: New 'n' Tasty sur l'Epic Games Store, car le jeu temporairement offert tous les jours sur le service pour les fêtes vient comme prévu de changer aujourd'hui à 17h. Place cette fois à The Long Dark de Hinterland Studio Inc.

Régulièrement mis à jour depuis sa sortie en 2017, ce jeu indépendant qualifié de « contemplatif », propose au joueur de tenter de survivre dans le froid et la neige. Pour cela, il va falloir explorer intelligemment et surveiller son état de santé à travers différents épisodes et modes.

Dimanche ou non, rendez-vous dans 24h pour le prochain jeu gratuit !