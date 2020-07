Torchlight 2 est le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store

Sans surprise, depuis hier 17 h, il est donc possible d'ajouter à sa ludothèque le hack'n'slash de Runic Games sans bourse délier. Sorti en 2012, Torchlight 2 n'est certes pas de première jeunesse, mais il assure encore l'essentiel et procure de très bons moments.

Vous avez donc jusqu'au 23 juillet 17 h pour ajouter Torchlight 2 à votre ludothèque. Notez qu'il ne s'agit pas des seuls jeux actuellement gratuits sur l'Epic Games Store. Il est aussi possible de récupérer, Sludge Life et Thimbleweed Park. Vous avez largement le temps pour ces deux titres.

Enfin, l'Epic Games Store a comme d'habitude évoqué le cas des prochains cadeaux. Dès que le jeu de Runic Games aura passé le relais, Next Up Hero et Tacoma seront à leur tour offerts.