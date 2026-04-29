L'ironie est cruelle : en répondant à la défaite de Denuvo par des contrôles en ligne forcés, les éditeurs reproduisent exactement le schéma qui a alimenté la grogne des joueurs depuis des années. La protection coûte cher, dégrade parfois les performances, et finit toujours par tomber.

La vraie question n'est plus technique : c'est celle du modèle. Les studios qui misent sur le service, le contenu post-lancement et l'expérience en ligne ont moins besoin de Denuvo. Ceux qui vendent un jeu solo à 80 € et ajoutent une vérification toutes les deux semaines risquent, eux, de se tirer une balle dans le pied.