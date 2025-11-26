L'étendue réelle de la contamination est encore floue, mais les signaux d'alerte s'accumulent. Bitdefender a recensé des centaines de seeders (ceux qui envoient et partages des fichiers) et leechers (qui les téléchargent) actifs sur les torrents infectés, soit autant de victimes en puissance. Plus alarmant encore, l'un de ces trainers malveillants trônait en deuxième page d'une banale recherche Google sur « Battlefield 6 trainer ». Les experts s'inquiètent de cette visibilité sur le moteur de recherche, qui démultiplie selon eux l'exposition bien au-delà du cercle habituel des forums pirates.