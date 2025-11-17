adarion29

Surtout que l’alternative linux commence à devenir de plus en plus possible, y a encore pas si longtemps linux était peu envisageable à cause de la main mise lamentable de Microsoft sur le jeu vidéo. Mais depuis quelques temps avec dxvk, proton et steamOS/bazzite, ce verrou à sauté.

Me concernant je n’attends que des drivers potable de Nvidia sur Linux pour dégager ma licence Windows pro pourtant payé au prix fort à l’époque (juste avant que MS commence a tout bousillé avec Windows 11 et sa fixette sur l’IA).

La suite office sera probablement le principal verrou de bureautique mais c’est pas comme si les alternatives n’existaient pas non plus, et la transition est de plus en plus simple, c’est plus une affaire de volonté et de lobbying intense de MS pour fournir windows dans toute les écoles possible