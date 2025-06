Cette manipulation, qui s'apparente à une forme rudimentaire de reverse engineering, paraît aujourd'hui presque artisanale. Les méthodes de protection et d'activation logicielle ont depuis fait un bond considérable en matière de complexité. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) qui préinstallent Windows utilisent désormais un mécanisme légitime et sécurisé appelé SLIC (Software Licensing Description Table). Cette signature numérique, intégrée au BIOS, permet une auto-activation de Windows sans intervention de l'utilisateur et sans possibilité de triche aussi simple.

Cette anecdote historique contraste fortement avec le paysage actuel du piratage de logiciels. Aujourd'hui, le contournement des licences fait appel à des techniques bien plus sophistiquées, comme l'injection de code en mémoire, la mise en place de faux serveurs d'activation ou le patching direct des exécutables. Ces opérations sont souvent menées par des groupes organisés et spécialisés qui se livrent une compétition pour être les premiers à "craquer" les nouvelles protections.

Le débat sur le contournement des licences logicielles reste cependant nuancé. Il existe des cas, comme celui des abandonwares, où des utilisateurs se retrouvent avec du matériel parfaitement fonctionnel mais inutilisable car le logiciel requis n'est plus supporté et son système d'activation est hors service. Dans ces situations, le contournement de la licence devient pour certains la seule solution pour ne pas se retrouver avec un appareil obsolète.