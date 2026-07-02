Francis7

Je ne suis pas du tout un gamer geek absolu mais je suis abonné Game Pass Ultimate. C’est intéressant pour télécharger 2 ou 3 jeux par mois sans payer le supplément. Mais au début de mon achat de la console j’achetais les disques d’occasion pour quelques euros : Call Of Duty Vanguard et Modern Warfare II, Forza Motorsport, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et WRC 10 officiel de 2021. Les disques ne servent à rien et en plus Modern Warfare II et III sont devenus gratuits à vie pour tous.

J’ai 2 PC (ARC et RTX) aussi qui me permettent de jouer et étendre le stockage à plusieurs To.

Microsoft traverse une mauvaise passe avec l’augmentation de l’abonnement qui a ensuite un peu diminué mais ils ont perdu des millions d’abonnés et ce n’est pas rien…Fatal Error ! Don’t touch this !