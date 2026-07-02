Microsoft préparerait deux projets complémentaires pour accompagner la fin du disque sur Xbox : « Helix », sa prochaine console sans lecteur, et « Positron », un programme de conversion des jeux physiques en licences numériques.
C’est une page qui se tourne, discrètement mais avec méthode. Alors que la prochaine console Xbox nom de code Helix s’orienterait vers une architecture exclusivement numérique, Microsoft aurait anticipé l’objection la plus évidente : que faire des joueurs qui possèdent des dizaines, voire des centaines de jeux physiques ? La réponse s’appellerait « Positron », un programme « disc-to-digital » dont de nouveaux détails viennent d’émerger, selon Windows Central.
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« Positron » : le filet de sécurité pour les collections physiques
La direction prise par Microsoft est de moins en moins ambiguë. La future console, dont le Project Helix pourrait arriver plus tard et à un prix plus élevé qu’anticipé, abandonnerait le lecteur de disque optique. Ce n’est pas une surprise en soi : la Xbox Series S avait déjà ouvert la voie en 2020 avec un format 100 % numérique, et la Xbox Series X sans lecteur est arrivée depuis. Helix ne ferait que franchir le pas définitivement, sans option physique dans la gamme. Ce qui est plus intéressant, c’est que Microsoft ne cherche pas à imposer la transition brutalement, mais à la rendre acceptable. Et c'est précisément là qu’entre en jeu « Positron ».
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Le programme « Positron » permettrait aux joueurs de convertir leurs jeux physiques en licences numériques. Concrètement, un joueur qui possède un disque pourrait l’échanger contre une version dématérialisée, rattachée à son compte. Le mécanisme exact, notamment la question du coût éventuel de cette conversion, n’est pas encore précisé dans les informations disponibles.
Sauf que cette idée n’est pas entièrement nouvelle : Microsoft avait déjà tenté quelque chose de similaire avec le programme « Disc to Digital » sur Xbox One, avec des résultats mitigés. La différence cette fois, c’est que l’abandon du lecteur sur la console principale rendrait Positron non plus optionnel, mais structurel. Ce n'est plus un service annexe, c'est le pont entre deux époques.
La stratégie Xbox en pleine mutation
Microsoft joue ici sur deux tableaux. D’un côté, Helix incarne le virage vers un écosystème entièrement dématérialisé, cohérent avec la montée en puissance du Xbox Game Pass et du cloud gaming. De l’autre, Positron sert de couverture politique : on ne laisse pas les joueurs avec une collection rendue inutilisable du jour au lendemain.
C’est une manœuvre habile, mais qui soulève une question légitime : à quel prix, et dans quelles conditions, cette conversion sera-t-elle proposée ? Si Positron exige de repayer ses jeux, même partiellement, la pilule risque de passer moins bien. Microsoft a visiblement tiré les leçons de la polémique Xbox One de 2013, où la gestion des jeux physiques avait failli torpiller le lancement de la console.
Reste à voir comment Microsoft formalisera Positron avant le lancement de Helix. La direction est claire, mais les modalités concrètes, tarifs, conditions d’éligibilité, délais, seront déterminantes pour convaincre les joueurs les plus attachés au support physique. Une collection de jeux, ça ne se convertit pas par décret.