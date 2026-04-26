Ce partenariat avec Discord est loin d’être anodin, la plateforme regroupant des millions de joueurs PC, créateurs et communautés actives, soit un terrain idéal pour capter un public qui n’est pas forcément utilisateur Xbox.

En intégrant une version du Game Pass directement dans un abonnement existant, Microsoft inaugurera un nouveau modèle : celui d’un service intégré à d’autres écosystèmes. Une logique déjà évoquée par le passé avec d’autres partenaires potentiels comme Netflix.