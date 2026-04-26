Xbox pourrait bientôt tester une nouvelle porte d’entrée vers le Game Pass, avec une offre « Starter Edition » proposée avec l’abonnement Discord Nitro. Une formule allégée, pensée pour séduire, mais avec quelques limitations (forcément).
Ces derniers jours, Microsoft a amorcé un virage important pour son écosystème Xbox. Sous l’impulsion de sa nouvelle dirigeante Asha Sharma, le groupe a d’abord reconnu un problème de fond indéniable : le Game Pass était devenu trop cher. Une prise de conscience qui s’est traduite par une baisse notable des tarifs, mais aussi par des concessions fortes, comme la disparition des blockbusters type Call of Duty en day one.
Une formule Game Pass « Starter Edition » ?
Au-delà du prix, c’est toute la philosophie qui évolue. Exit la fuite en avant vers toujours plus de contenus premium, place à une approche plus modulaire, plus flexible et (surtout !) plus accessible. Microsoft parle désormais d’un « retour à Xbox », avec une volonté affichée de remettre le joueur au centre, de renouer avec les exclusivités et de simplifier une offre qui était devenue illisible ces derniers temps.
Dans ce contexte, le Game Pass n’est plus seulement un abonnement, mais un service que l’on peut décliner, adapter… et intégrer ailleurs. Et c’est précisément là qu’interviendra Discord selon The Verge.
Selon plusieurs fuites repérées notamment par Discord Previews, Microsoft préparerait une nouvelle formule baptisée Game Pass Starter Edition, qui sera directement intégrée à Discord Nitro, un abonnement proposé à 9,99 €/mois, qui permet déjà d’accéder à davantage de fonctionnalités.
Un Xbox Game Pass version « light »
L’idée serait ici de proposer une version allégée du service, qui donnerait accès à plus de 50 jeux (dont Stardew Valley, Grounded, Ori, Tunic ou, encore, Fallout 4). À cela s’ajouteraient une dizaine d’heures de cloud gaming par mois, ainsi que la possibilité de gagner des points Xbox Rewards en jouant. À noter que l'abonnement ne donnera visiblement pas accès au multijoueur en ligne.
Contrairement aux offres classiques, cette Starter Edition ne viserait pas l’exhaustivité, mais fonctionnerait plutôt comme une porte d’entrée, à savoir suffisamment riche pour séduire, mais volontairement limitée pour inciter à basculer vers les formules supérieures.
Ce partenariat avec Discord est loin d’être anodin, la plateforme regroupant des millions de joueurs PC, créateurs et communautés actives, soit un terrain idéal pour capter un public qui n’est pas forcément utilisateur Xbox.
En intégrant une version du Game Pass directement dans un abonnement existant, Microsoft inaugurera un nouveau modèle : celui d’un service intégré à d’autres écosystèmes. Une logique déjà évoquée par le passé avec d’autres partenaires potentiels comme Netflix.
« Bientôt », comme l’indique le compte officiel Discord sur le réseau X, le Game Pass devrait donc prendre la forme d’un avantage façon bundle, à la manière d’un bonus inclus dans d’autres abonnements.
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