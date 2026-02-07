Le marché console est saturé et Microsoft sait que le salut de ses marges passe par l'augmentation du revenu moyen par utilisateur. En fusionnant l'offre PC avec un tiers supérieur, l'entreprise force la main à une base d'utilisateurs habituée à payer moins de dix euros pour accéder aux exclusivités.

Cette mécanique rappelle les stratégies des plateformes de streaming vidéo qui, après une phase d'acquisition agressive, verrouillent leurs audiences. L'ajout promis de services tiers dans ces futurs abonnements n'est qu'un sucre pour faire passer la pilule d'une facture globale qui s'alourdit. Microsoft ne vend plus un accès, elle loue un droit de passage de plus en plus coûteux vers ses propres créations.