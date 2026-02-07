Si vous pensiez que la valse des étiquettes était terminée chez Xbox, préparez-vous à déchanter. Une nouvelle fuite interne suggère que Microsoft s'apprête à redessiner, encore une fois, les frontières de son offre PC.
Pour comprendre cette décision, il faut revenir à la réalité froide des chiffres. Après avoir digéré les nouveaux prix du Xbox Game Pass qui ont fait grimper la facture l'automne dernier, les joueurs espéraient une période de stabilité. C'était mal connaître l'appétit de Redmond. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, le géant américain prépare une nouvelle offensive pour rationaliser, ou plutôt complexifier, sa grille tarifaire.
La fin du PC Game Pass tel qu'on le connaît ?
L'information principale de cette fuite concerne directement les joueurs PC. Jusqu'ici relativement épargnés par rapport aux joueurs console, ils pourraient voir leur abonnement « PC Game Pass » fusionner avec une autre offre, potentiellement le tiers « Premium » ou une nouvelle formule hybride. L'objectif semble clair : supprimer les silos. Microsoft envisage de consolider ses abonnements pour pousser mécaniquement les utilisateurs vers des formules plus onéreuses, justifiées par l'ajout de nouveaux « bundles » de services tiers.
Concrètement, cela signifie que l'abonnement PC autonome, ce refuge à prix contenu, vit peut-être ses derniers mois. En parallèle, la firme continue d'explorer des pistes de monétisation agressives, notamment via le Xbox Cloud Gaming avec publicités, confirmant que l'accès au catalogue va se segmenter davantage. Il ne s'agirait plus seulement de payer pour des jeux, mais de souscrire à un écosystème global où l'offre PC "simple" n'a plus sa place économique.
Une stratégie de l'étau commercial
Le marché console est saturé et Microsoft sait que le salut de ses marges passe par l'augmentation du revenu moyen par utilisateur. En fusionnant l'offre PC avec un tiers supérieur, l'entreprise force la main à une base d'utilisateurs habituée à payer moins de dix euros pour accéder aux exclusivités.
Cette mécanique rappelle les stratégies des plateformes de streaming vidéo qui, après une phase d'acquisition agressive, verrouillent leurs audiences. L'ajout promis de services tiers dans ces futurs abonnements n'est qu'un sucre pour faire passer la pilule d'une facture globale qui s'alourdit. Microsoft ne vend plus un accès, elle loue un droit de passage de plus en plus coûteux vers ses propres créations.