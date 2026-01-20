C'est Tom Warren (de The Verge) qui a récemment mis en ligne une image du chargement du service, sur laquelle est inscrite la mention : « Une heure de temps de jeu avec publicités par session ». Concrètement, il s'agirait ici d'un accès au Xbox Cloud Gaming (séparé sur Xbox Game Pass donc), qui pourrait permettre à de nombreux joueurs de profiter du service sur un smartphone, une tablette, une Smart TV, un ordinateur…