Microsoft pourrait officialiser dans les prochaines heures une nouvelle offre Xbox Cloud Gaming intégrant de la publicité. Un abonnement gratuit ou à tout petit prix, mais assorti de quelques compromis.
Depuis son lancement, le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des piliers de la stratégie gaming de Microsoft, avec en son sein le service de cloud gaming maison. Mais face à la hausse des coûts et à la quête de nouveaux abonnés, la firme de Redmond pourrait revoir sa copie. Une nouvelle formule du Xbox Cloud Gaming financée par la publicité pourrait être très bientôt officialisée.
Le Xbox Cloud Gaming "avec publicités" en approche ?
En octobre dernier, Microsoft officialisait les nouveaux tarifs de son Xbox Game Pass, avec une nouvelle grille tarifaire à trois étages (Essential, Premium et Ultimate) et des tarifs qui s'échelonnent désormais de 8,99€/mois à 26,99€/mois. Si toutes intègrent le Xbox Cloud Gaming en illimité (et sans publicité), il semblerait qu'une nouvelle option gratuite (ou à tarif très réduit) soit prochainement proposée concernant ce dernier, avec une offre de jeux dans le nuage intégrant de la réclame.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient autour de cette formule qui, à l’image de celles proposées par Netflix ou Disney+, offrirait un abonnement gratuit ou à tarif réduit, au prix de l’intégration de publicités et de certaines restrictions d’usage.
Une offre bien distincte du Xbox Game Pass
C'est Tom Warren (de The Verge) qui a récemment mis en ligne une image du chargement du service, sur laquelle est inscrite la mention : « Une heure de temps de jeu avec publicités par session ». Concrètement, il s'agirait ici d'un accès au Xbox Cloud Gaming (séparé sur Xbox Game Pass donc), qui pourrait permettre à de nombreux joueurs de profiter du service sur un smartphone, une tablette, une Smart TV, un ordinateur…
Selon Windows Central, les publicités pourraient apparaitre à raison de 2 minutes pour une session d'une heure, pour les joueurs ayant acheté des jeux Xbox en version dématérialisée, et ne disposant pas d’un abonnement Xbox Game Pass. Il faudra bien sûr attendre l'annonce officielle pour tout savoir du fonctionnement de cette nouvelle formule.
Une « nouveauté » que Microsoft prendra peut-être le soin d'officialiser lors de son Xbox Developer Direct 2026, qui aura lieu ce jeudi 22 janvier à 19 heures en France. L'évènement sera également l'occasion de lancer l’année du 25ᵉ anniversaire de Xbox, avec « un premier aperçu de plusieurs jeux exceptionnels à venir », promet le géant américain.
