Après avoir augmenté les tarifs de son Xbox Game Pass et remanié l'ensemble de sa gamme d'abonnements sur consoles, Microsoft expérimente en interne une nouvelle formule : un accès gratuit au xCloud. Cette version sans abonnement s'accompagnerait toutefois de plusieurs contraintes.
Le géant de Redmond n’aurait pas encore dit son dernier mot après la refonte controversée de ses abonnements Xbox Game Pass. D’après les informations publiées par The Verge, l’entreprise testerait actuellement en interne une formule gratuite pour accéder au service de Cloud Gaming, connu sous le nom de xCloud. Cette offre permettrait de jouer sans souscrire à l’un des trois abonnements existants, à savoir Essential, Premium et Ultimate, mais inclurait entre autres des publicités.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Xbox Cloud Gaming : une porte d'entrée gratuite, mais fortement restrictive
Dans son article, le journaliste de The Verge Tom Warren affirme qu'un abonnement gratuit pour accéder au xCloud serait actuellement expérimenté par un groupe restreint d’employés au sein de Microsoft. Les employés sélectionnés pour les tests internes peuvent utiliser cette version gratuite avec les jeux de leur bibliothèque personnelle, les titres proposés lors des Free Play Days, ainsi que l'application Xbox Retro Classics donnant accès à de nombreux jeux anciens issus des catalogues d'Activision et de Sierra.
Cependant, qu'on se le dise d'entrée de jeu, l'expérience s'avère particulièrement contraignante : une publicité de deux minutes précède chaque lancement de jeu via le Cloud Gaming, avec une limite potentielle d'une heure de session. Plus restrictif encore, le temps d'utilisation mensuel serait plafonné à cinq heures, transformant cette offre en véritable outil de découverte destiné à convertir les utilisateurs vers les formules payantes Essential, Premium ou Ultimate.
Malgré les restrictions, la disponibilité multi-supports reste maintenue
Concernant la compatibilité, cette version gratuite serait disponible sur les mêmes supports que le service actuel, à savoir les consoles Xbox, certaines télévisions connectées et tout appareil disposant d’un navigateur web. Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur cette expérimentation ni précisé si elle déboucherait sur une mise à disposition publique.
Quoi qu'il en soit, ce test interne confirme à demi-mot l'orientation de Microsoft vers un modèle d'acquisition en entonnoir. Les restrictions imposées (quota horaire mensuel et publicités pré-jeu) dessinent indubitablement les contours d'une offre de découverte avant tout pensée pour alimenter les formules payantes (et désormais beaucoup moins attractives qu'auparavant) du Xbox Game Pass.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)