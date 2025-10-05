Dans son article, le journaliste de The Verge Tom Warren affirme qu'un abonnement gratuit pour accéder au xCloud serait actuellement expérimenté par un groupe restreint d’employés au sein de Microsoft. Les employés sélectionnés pour les tests internes peuvent utiliser cette version gratuite avec les jeux de leur bibliothèque personnelle, les titres proposés lors des Free Play Days, ainsi que l'application Xbox Retro Classics donnant accès à de nombreux jeux anciens issus des catalogues d'Activision et de Sierra.

Cependant, qu'on se le dise d'entrée de jeu, l'expérience s'avère particulièrement contraignante : une publicité de deux minutes précède chaque lancement de jeu via le Cloud Gaming, avec une limite potentielle d'une heure de session. Plus restrictif encore, le temps d'utilisation mensuel serait plafonné à cinq heures, transformant cette offre en véritable outil de découverte destiné à convertir les utilisateurs vers les formules payantes Essential, Premium ou Ultimate.