Asha Sharma pilote Microsoft Gaming depuis février 2026. Selon plusieurs sources présentes à la GDC 2026, elle étudie des paliers moins chers pour le Game Pass et une formule gratuite financée par la publicité, six mois après une hausse de 50 % sur l'abonnement le plus élevé.
En octobre 2025, Microsoft avait revu toute la structure tarifaire du Game Pass. La formule Essential affiche désormais 9,99 euros par mois pour une cinquantaine de titres. Premium monte à 14,99 euros et donne accès à 200 jeux dont les nouvelles sorties. Ultimate, lui, est passé à 29,99 euros et débloque plus de 500 jeux, EA Play, Ubisoft+ et la meilleure qualité de streaming. La conséquence ne s'était pas fait attendre, puisque dans les jours qui ont suivi cette régulation tarifaire, les demandes d'annulation d'abonnement ont carrément saturé le service. Deuxième effet « Kiss Kool », Microsoft n'a pas atteint ses objectifs de croissance d'abonnés.
Ce manque à gagner n'a pas échappé à la nouvelle patronne de Microsoft Gaming, Asha Sharma, qui s'est empressée de demander conseil à d'autres développeurs indépendants à la Game Developpers Conference 2026, pour savoir comment Microsoft pourrait faire revenir les désinscrits dans son giron. Greg Peters, co-PDG de Netflix, a indiqué avoir échangé avec elle depuis sa prise de poste. Selon lui, les hausses de prix passées visaient à renflouer rapidement les caisses, donc pas pérenne comme solution. Il pense qu'Asha Sharma va investir dans la croissance du Game Pass plutôt que de continuer à serrer les tarifs.
Une formule gratuite avec publicité, portée par un profil inattendu
Microsoft teste en parallèle un accès gratuit au cloud gaming Xbox financé par des annonces publicitaires. Les utilisateurs devraient visionner deux minutes de publicités avant chaque session de jeu et accepter un plafond horaire mensuel, en échange d'un accès à des jeux rétro et à des titres qu'ils possèdent déjà sur d'autres plateformes. Un fonctionnement proche du niveau gratuit de Nvidia GeForce Now, qui permet de streamer ses propres jeux depuis une bibliothèque de plus de 2 000 titres, sans abonnement payant.
Aussi curieux que cela puisse paraître, Asha Sharma n'a pas construit sa carrière dans le jeu vidéo. Elle vient du marketing et de la publicité chez Microsoft, des années avant de prendre ce poste. Si une formule financée par les annonceurs voit le jour sur console, c'est un modèle sans précédent dans le secteur, et elle a précisément le réseau et l'expérience pour monter ce type d'accord avec des partenaires publicitaires. Elle colle donc parfaitement au poste.
Greg Peters a aussi évoqué des bundles possibles entre Netflix et Xbox Game Pass, sans fermer aucune porte. Les deux services partagent une base d'abonnés qui se recoupent largement, alors il serait tout à fait logique de proposer une offre commune à prix réduit.
Project Helix, la console qui attend ses futurs abonnés
La prochaine console Xbox, dont le nom de code interne est Project Helix, est attendue fin 2027 à un tarif premium. Microsoft a besoin d'une base d'abonnés Game Pass solide avant ce lancement, pas au moment où la machine arrivera en rayon. En proposant une telle offre moins chère dans les 18 mois qui précèdent la sortie de cette nouvelle console, Microsoft sert autant la croissance du service qu'il prépare un argument de vente direct pour la « nouvelle Xbox ».
Asha Sharma semble avoir compris que la croissance du service passe d'abord par une reconquête de nouveaux abonnés, avant de chercher à augmenter le revenu par utilisateur.
Aucune annonce officielle n'a été faite par Microsoft à ce jour.