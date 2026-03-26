En octobre 2025, Microsoft avait revu toute la structure tarifaire du Game Pass. La formule Essential affiche désormais 9,99 euros par mois pour une cinquantaine de titres. Premium monte à 14,99 euros et donne accès à 200 jeux dont les nouvelles sorties. Ultimate, lui, est passé à 29,99 euros et débloque plus de 500 jeux, EA Play, Ubisoft+ et la meilleure qualité de streaming. La conséquence ne s'était pas fait attendre, puisque dans les jours qui ont suivi cette régulation tarifaire, les demandes d'annulation d'abonnement ont carrément saturé le service. Deuxième effet « Kiss Kool », Microsoft n'a pas atteint ses objectifs de croissance d'abonnés.

Ce manque à gagner n'a pas échappé à la nouvelle patronne de Microsoft Gaming, Asha Sharma, qui s'est empressée de demander conseil à d'autres développeurs indépendants à la Game Developpers Conference 2026, pour savoir comment Microsoft pourrait faire revenir les désinscrits dans son giron. Greg Peters, co-PDG de Netflix, a indiqué avoir échangé avec elle depuis sa prise de poste. Selon lui, les hausses de prix passées visaient à renflouer rapidement les caisses, donc pas pérenne comme solution. Il pense qu'Asha Sharma va investir dans la croissance du Game Pass plutôt que de continuer à serrer les tarifs.