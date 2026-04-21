Le temps des rumeurs et des petites phrases est passé. Microsoft annonce du changement sur son fameux Game Pass et ce n’est pas forcément pour nous déplaire.
Lancé en juin 2017, le Game Pass semblait de plus en plus intenable pour Microsoft. L’arrivée d’une nouvelle présidence à la tête de la division Xbox laissait entrevoir du changement : c’est chose faite avec une baisse notable de certains tarifs. Explications.
Un abonnement jugé trop cher par Asha Sharma
Il y a exactement deux mois, nous apprenions le départ simultané de Phil Spencer et Sarah Bond. Le premier était P.-D. G. de la division Xbox quand la seconde occupait le poste de présidente.
Les deux responsables semblaient alors payer pour une stratégie critiquée en interne comme en externe et, dès son arrivée, la remplaçante a tenu à imprimer sa marque. Asha Sharma a ainsi mis un terme à la campagne marketing « This is an Xbox » avant d’annoncer de manière on ne peut plus claire que le Xbox Game Pass est « trop cher ».
À ce commentaire, un ancien de Sony Interactive Entertainment répondait de manière brutale : « Ils s’efforcent tant bien que mal de le maintenir en vie, malgré des diagnostics défavorables et un pronostic sombre. Une analyse post-mortem claire serait bénéfique pour l’ensemble du secteur. »
Moins d’une semaine après cette réaction, Asha Sharma a joint le geste à la parole et le Game Pass change effectivement de formule tarifaire… Mais ça pourrait bien arranger nombre d’entre nous.
Un prix en baisse, mais sans Call of Duty
Le prix d’appel (Xbox Game Pass Essential) ne bouge pas à 8,99 euros par mois et il en va de même pour le palier supérieur (Xbox Game Pass Premium) qui reste donc à 12,99 euros mensuels.
En revanche, sur les paliers les plus élevés, il y a du changement. Ainsi, l’abonnement Xbox Game Pass PC baisse de 2 euros, passant de 14,99 euros à 12,99 euros par mois. Plus importante encore est la baisse concernant le Xbox Game Pass Ultimate. Il chute de 6 euros à 20,99 euros mensuels (contre 26,99 euros autrefois). La baisse est effective immédiatement.
Vous aurez vite fait vos calculs : oui, l’abonnement sur PC devient plus intéressant que le Xbox Game Pass Premium. Les deux offres sont au même tarif (12,99 euros), mais la version PC dispose d’un catalogue bien plus complet (une centaine de jeux en plus à environ 300 jeux contre 200).
Une baisse qui n’est toutefois pas sans conséquence pour l’offre. Asha Sharma et Xbox ont opté pour le retrait d’une franchise phare de son catalogue afin de financer cette baisse. En effet, il n’est plus question d’accueillir les épisodes Call of Duty dès leur sortie. À partir de cette année, les nouveaux opus ne seront présents dans le Game Pass « pendant la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard) ». Précision : cela ne concerne que les futurs jeux de la franchise, pas les épisodes déjà disponibles.
Le communiqué officiel publié par Microsoft précise ceci : « Cette évolution répond toutefois à de nombreux retours que nous avons reçus jusqu’à présent et nous continuerons à vous écouter et à en tirer des enseignements. » Nul doute que des joueurs regretteront le décalage sur Call of Duty, mais que la majorité d’entre eux accueilleront avec joie cette baisse tarifaire.