Vous aurez vite fait vos calculs : oui, l’abonnement sur PC devient plus intéressant que le Xbox Game Pass Premium. Les deux offres sont au même tarif (12,99 euros), mais la version PC dispose d’un catalogue bien plus complet (une centaine de jeux en plus à environ 300 jeux contre 200).

Une baisse qui n’est toutefois pas sans conséquence pour l’offre. Asha Sharma et Xbox ont opté pour le retrait d’une franchise phare de son catalogue afin de financer cette baisse. En effet, il n’est plus question d’accueillir les épisodes Call of Duty dès leur sortie. À partir de cette année, les nouveaux opus ne seront présents dans le Game Pass « pendant la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard) ». Précision : cela ne concerne que les futurs jeux de la franchise, pas les épisodes déjà disponibles.

Le communiqué officiel publié par Microsoft précise ceci : « Cette évolution répond toutefois à de nombreux retours que nous avons reçus jusqu’à présent et nous continuerons à vous écouter et à en tirer des enseignements. » Nul doute que des joueurs regretteront le décalage sur Call of Duty, mais que la majorité d’entre eux accueilleront avec joie cette baisse tarifaire.