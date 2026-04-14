Dans un mémo interne, la dirigeante de Microsoft Gaming, Asha Sharma, a admis, au même titre que les joueurs du monde entier, que le Xbox Game Pass est « devenu trop cher ».
Comme révélé par le magazine The Verge, la nouvelle dirigeante de la division gaming du géant Microsoft dresse un bilan peu flatteur du Xbox Game Pass, et de sa nouvelle orientation tarifaire adoptée en octobre dernier. Avec un tarif désormais fixé à 26,99 €/mois pour la formule Ultimate, l’abonnement a clairement perdu de sa superbe et de son intérêt auprès de nombreux joueurs, et Microsoft en est bien conscient.
Le Xbox Game Pass « trop cher » aussi selon Asha Sharma
En octobre dernier, Microsoft revoyait (à la hausse) toute la structure tarifaire du Game Pass. Si certains joueurs ont accepté la sentence, nombreux sont ceux à ne pas avoir renouvelé leur abonnement, ou à exprimer clairement le fait que ce dernier ne sera pas reconduit lorsqu’il arrivera à son terme dans les semaines ou mois à venir.
Récemment, Asha Sharma étudiait déjà divers paliers pour rendre le Xbox Game Pass plus accessible, avec possiblement une formule gratuite financée par la publicité.
Toujours selon le mémo repéré par The Verge, le modèle actuel ne serait pas « la version finale » du Xbox Game Pass.
Vers des concessions pour un tarif plus accessible ?
Selon toute vraisemblance, Xbox devrait donc annoncer prochainement des changements concernant la tarification du Xbox Game Pass, lancé en juin 2017 (avec alors un abonnement unique fixé à seulement 9,99 €/mois).
« À long terme, nous ferons évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour tester et apprendre », indique la dirigeante de Microsoft Gaming.
Difficile, en effet, d’imaginer Microsoft consentir à une baisse de tarif pour le Xbox Game Pass sans concessions en retour. Reste à savoir lesquelles… La firme pourrait-elle revoir la présence de licences majeures comme Call of Duty, ou réduire certains avantages annexes, à l’image du Fortnite Club, de EA Play ou, encore, d’Ubisoft+ Classics ? Pour une partie des joueurs, la hausse tarifaire intervenue en fin d’année dernière reste difficile à justifier.
D’autant que la stratégie Xbox continue d’interroger : après avoir récemment mis fin à sa campagne « This is an Xbox », le groupe semble encore chercher sa ligne directrice.
En toile de fond, le projet de nouvelle machine, connu sous le nom de Project Helix, ambitionne plus que jamais de rapprocher davantage l’écosystème Xbox de l’univers PC. Certains influenceurs ont d’ailleurs reçu cette semaine un colis contenant divers goodies « Project Helix ».
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