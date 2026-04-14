En octobre dernier, Microsoft revoyait (à la hausse) toute la structure tarifaire du Game Pass. Si certains joueurs ont accepté la sentence, nombreux sont ceux à ne pas avoir renouvelé leur abonnement, ou à exprimer clairement le fait que ce dernier ne sera pas reconduit lorsqu’il arrivera à son terme dans les semaines ou mois à venir.

Récemment, Asha Sharma étudiait déjà divers paliers pour rendre le Xbox Game Pass plus accessible, avec possiblement une formule gratuite financée par la publicité.