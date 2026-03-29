Clairement pas la campagne de promotion la plus inspirée, la « This is an Xbox » est l'une des premières victimes de la présidence Asha Sharma.
La nouvelle présidente de la société Xbox imprime rapidement sa vision des choses et de l'avenir des consoles de Microsoft : on se recentre sur les machines et, en particulier, sur le Project Helix.
« This is an Xbox »… not anymore!
Il y a maintenant quinze jours, nous avions remarqué que Microsoft ne semblait plus porter sa campagne marketing « This is an Xbox ». Largement critiquée dès son lancement, cette campagne semblait portée par Sarah Bond.
L'ancienne présidente de la société a quitté le navire en même temps que son mentor, Phil Spencer. Un départ que d'aucuns estimaient précipité et sans doute lié à de profonds désaccords sur l'avenir de la société Xbox. Rappelons que la campagne « This is an Xbox » n'est finalement pas très ancienne : elle avait été lancée en novembre 2024 avec comme objectif principal de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas le matériel qui fait la Xbox, mais le logiciel.
Microsoft et la division Xbox étaient alors en plein élargissement des horizons du Xbox Game Pass. Il fallait faire comprendre que même sans console Xbox, on pouvait profiter des atouts du Xbox Game Pass. Problème, la campagne allait peut-être un peu loin et finissait par semer le doute sur le concept même de la marque Xbox. Et, n'importe quel joueur sensé vous le dira, un ordinateur portable ou un smartphone ne sont pas des Xbox.
La focale est mise sur le Project Helix
Microsoft a donc décidé de rétropédaler et près de deux semaines après la disparition brutale de la campagne « This is an Xbox », nous en savons plus sur les circonstances de ce changement de braquet.
Nos confrères Windows Central ont été les premiers à recevoir une réponse de la part de Microsoft. Une réponse d'ailleurs sans ambiguïté : un porte-parole du groupe a ainsi expliqué que « Asha a retiré la campagne "This is an Xbox" parce que cela n'était pas dans l'esprit Xbox ». Le coup a donc été porté par Asha Sharma, la nouvelle présidente de la division Xbox qui entend reprendre les choses en mains et revoir toute la stratégie du groupe.
« Asha conduit personnellement une refonte de l'image de la marque » a-t-il ajouté alors que la nouvelle présidente avait déjà évoqué son désir de « célébrer nos racines en renouvelant notre engagement envers la Xbox, à commencer par la console qui a façonné notre identité. Elle nous relie aux joueurs et aux fans qui investissent dans la Xbox, ainsi qu'aux développeurs qui créent des expériences ambitieuses pour cette plateforme ».
Actuellement connue sous le nom de Project Helix, la prochaine console Xbox a donc le soutien inconditionnel de la nouvelle direction.