Il y a maintenant quinze jours, nous avions remarqué que Microsoft ne semblait plus porter sa campagne marketing « This is an Xbox ». Largement critiquée dès son lancement, cette campagne semblait portée par Sarah Bond.

L'ancienne présidente de la société a quitté le navire en même temps que son mentor, Phil Spencer. Un départ que d'aucuns estimaient précipité et sans doute lié à de profonds désaccords sur l'avenir de la société Xbox. Rappelons que la campagne « This is an Xbox » n'est finalement pas très ancienne : elle avait été lancée en novembre 2024 avec comme objectif principal de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas le matériel qui fait la Xbox, mais le logiciel.

Microsoft et la division Xbox étaient alors en plein élargissement des horizons du Xbox Game Pass. Il fallait faire comprendre que même sans console Xbox, on pouvait profiter des atouts du Xbox Game Pass. Problème, la campagne allait peut-être un peu loin et finissait par semer le doute sur le concept même de la marque Xbox. Et, n'importe quel joueur sensé vous le dira, un ordinateur portable ou un smartphone ne sont pas des Xbox.