Non, la Xbox ne disparaît pas des rayons de supermarchés. Et non, Microsoft ne tourne pas le dos à sa console. Mais après un week-end de rumeurs virales, un point s’impose. On fait le tri entre intox et info, et surtout, on vous explique ce que ça change, ou pas, pour vos achats de fin d’année.
Des images de rayons Xbox vides chez Walmart ou Target aux États-Unis, un soupçon de panique sur les réseaux, et très vite, la rumeur enfle : « Microsoft abandonne le hardware ». Il n’en est rien. Microsoft reste engagé sur sa console, et les enseignes concernées continuent de vendre Xbox et ses accessoires. Alors pourquoi un tel emballement ? Parce que la stratégie Xbox, déjà fragilisée par les hausses du Game Pass, souffre aujourd’hui d’un déficit de confiance.
Les magasins retirent les Xbox des rayons : intox, signal faible… ou les deux ?
Tout part de réagencements classiques en grande distribution, à l’approche des fêtes. Certains magasins ont temporairement réduit les espaces Xbox… et il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche. Résultat : des publications virales, des vidéos sorties de leur contexte et une lecture erronée d’un retrait massif.
Sauf qu'aujourd'hui, tout est clarifié : Microsoft dément formellement, les produits Xbox sont bien disponibles en magasin comme en ligne, et rien n’indique un retrait coordonné. Les linéaires bougent, mais l’offre reste en place.
Mais cet épisode révèle une chose : l’image de Xbox est plus fragile qu’on ne le pensait. Après les hausses du Game Pass, chaque signe est interprété comme un recul. Or, il n’en est rien, du moins pour l’instant. En France, aucun impact : les consoles sont belles et bien disponibles.
Microsoft réaffirme ses ambitions hardware
Pour répondre au bruit, Microsoft s’est fendu d’un rappel clair : « nous continuons d’investir dans le hardware Xbox ». Ce n’est pas qu’une promesse. Depuis l’été, on sait que la prochaine génération Xbox est en chantier, en partenariat avec AMD, avec au programme : une console de salon… et les ROG Xbox Ally / Ally X, qui arrivent sur le marché dès le 16 octobre (notre test sera disponible très bientôt).
Pas question donc d’un virage 100 % éditeur de jeux ; Microsoft veut jouer sur tous les fronts : console, PC, cloud et écosystème unifié. Le Game Pass reste central, mais le hardware n’est pas mis de côté. Simplement, il ne dicte plus seul la stratégie : c’est le service qui mène la danse.
Mais un rappel : Xbox est aujourd’hui sur la sellette dans l’opinion des joueuses et des joueurs. La stratégie est là, mais la confiance, elle, vacille. Les récentes annulations de titres très attendus, les licenciements massifs et les hausses de tarifs du Game Pass y sont pour beaucoup.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)