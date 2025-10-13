Pour répondre au bruit, Microsoft s’est fendu d’un rappel clair : « nous continuons d’investir dans le hardware Xbox ». Ce n’est pas qu’une promesse. Depuis l’été, on sait que la prochaine génération Xbox est en chantier, en partenariat avec AMD, avec au programme : une console de salon… et les ROG Xbox Ally / Ally X, qui arrivent sur le marché dès le 16 octobre (notre test sera disponible très bientôt).

Pas question donc d’un virage 100 % éditeur de jeux ; Microsoft veut jouer sur tous les fronts : console, PC, cloud et écosystème unifié. Le Game Pass reste central, mais le hardware n’est pas mis de côté. Simplement, il ne dicte plus seul la stratégie : c’est le service qui mène la danse.