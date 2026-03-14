Un discret rétropédalage qui interroge. On peut toutefois imaginer que le géant américain ait craint que cette communication ne vienne brouiller le message autour de sa future machine hybride, dont les kits de développement devraient commencer à être distribués aux studios à l’horizon 2027.

Après tout, pourquoi acheter une console Xbox si tout, y compris nos objets du quotidien, est déjà une Xbox ? D’après The Verge, la campagne « This is an Xbox » aurait été largement portée par Sarah Bond, alors à la tête de la division Xbox, et qui a été remplacée récemment par Asha Sharma.