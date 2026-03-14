Depuis de longs mois déjà, Microsoft affichait fièrement sa campagne « This is an Xbox », indiquant que tout pouvait servir de console, grâce au précieux Cloud Gaming. Mais tout cela, c'était avant.
En novembre 2024, Microsoft lançait une nouvelle campagne marketing « This is an Xbox ». L'objectif ? Démontrer qu'une large gamme de produits (smartphones, casques VR, tablettes, Smart TV, etc.) était en mesure de constituer une Xbox, grâce à la puissance du Game Pass.
« This is an Xbox » n'est plus au goût de Microsoft
Une campagne pour le moins controversée, qui reléguait alors les consoles Xbox au second plan, au grand dam de nombreux fans (y compris parmi les plus fidèles) de la firme américaine. Mais tout cela, c’était avant.
En effet, alors que Microsoft vient tout juste de lever le voile sur son Project Helix, avec une « nouvelle Xbox » hybride destinée à faire le lien entre son écosystème et le jeu PC, le géant américain a pris soin de faire disparaître un maximum de traces de sa campagne « Ceci est une Xbox ».
Une campagne qui faisait polémique… Y compris en interne ?
En effet, même s’il reste possible de retrouver certaines traces de la campagne (images, vidéos et autres archives, etc.), plusieurs billets de blog officiels ont été purement et simplement supprimés par Xbox, les liens menant désormais vers une page 404.
Un discret rétropédalage qui interroge. On peut toutefois imaginer que le géant américain ait craint que cette communication ne vienne brouiller le message autour de sa future machine hybride, dont les kits de développement devraient commencer à être distribués aux studios à l’horizon 2027.
Après tout, pourquoi acheter une console Xbox si tout, y compris nos objets du quotidien, est déjà une Xbox ? D’après The Verge, la campagne « This is an Xbox » aurait été largement portée par Sarah Bond, alors à la tête de la division Xbox, et qui a été remplacée récemment par Asha Sharma.
Une stratégie marketing qui n’aurait pas fait l’unanimité non plus en interne. Celle-ci aurait même suscité une certaine crispation parmi plusieurs employés, tant la campagne semblait reléguer les consoles Xbox au second plan, au profit d’une vision beaucoup plus (trop ?) large de l’écosystème.
Le 15 novembre prochain, on célébrera le 25e anniversaire de Xbox, la première console du géant Microsoft ayant été lancée en 2001 aux États-Unis. Les joueurs auront-ils droit à une « surprise » pour cet anniversaire à venir ?
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