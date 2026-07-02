Quelques jours après avoir officialisé la fin des nouveaux jeux PlayStation en disque à partir de 2028, Sony annonce la fermeture progressive des boutiques PS3 et PS Vita. Une décision attendue pour des consoles anciennes, mais qui tombe à un très mauvais moment.
La PlayStation 3 aura bientôt vingt ans (déjà, oui !). La PS Vita, elle, reste encore aujourd’hui l’une des consoles portables les plus regrettées de Sony. Deux machines d’une autre époque, donc, mais encore très présentes dans le cœur de nombreux joueurs. Et surtout dans leurs bibliothèques numériques.
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Une fermeture logique, avec un sens du timing délicat
Sony vient d’annoncer la fermeture progressive du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Certains pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient seront concernés dès 2026, avant une fermeture étendue aux autres régions en juillet 2027. À partir de cette date, il ne sera plus possible d’acheter de nouveaux jeux, contenus additionnels ou vidéos depuis ces anciennes boutiques.
Sony assure que les contenus déjà achetés resteront téléchargeables après la fermeture des boutiques. Mais faute d’échéance claire, la promesse laisse forcément planer une question : pendant combien de temps ?
Sur le papier, difficile de s’étonner totalement. La PS3 est sortie en 2006, la PS Vita en 2011, et maintenir des boutiques numériques sur des plateformes aussi anciennes n’a rien d’évident. Sony évoque d’ailleurs l’évolution de ses systèmes de paiement et de son infrastructure commerciale pour justifier cette décision.
Ce n’est pas non plus la première fois que le constructeur tente de tourner la page. En 2021, Sony avait déjà voulu fermer les boutiques PS3 et PS Vita, avant de faire marche arrière face à la colère des joueurs. À l’époque, PlayStation avait reconnu avoir pris la mauvaise décision. Cette fois, le calendrier semble bien plus ferme.
Le mauvais signal, au mauvais moment
Cette annonce arrive juste après une autre décision beaucoup plus symbolique : à partir de janvier 2028, Sony ne produira plus de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation. Les titres déjà sortis ou prévus en disque avant cette date ne sont pas concernés, mais la direction est claire : l’avenir de PlayStation sera de plus en plus numérique.
Et c’est précisément ce qui rend la fermeture des boutiques PS3 et PS Vita aussi sensible. Sony demande aux joueurs d’accepter un futur où le disque disparaît progressivement, tout en rappelant que les boutiques numériques, elles, ont aussi une durée de vie limitée.
Bien sûr, il ne faut pas aller trop vite en besogne, les jeux PS3 et PS Vita déjà achetés ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais les joueurs savent bien que lorsqu'on achète un jeu dématérialisé, on achète surtout un droit d’accès, dépendant d’une boutique, d’un compte, de serveurs et de licences, et ce genre d’annonce remet brutalement la réalité au premier plan. Le disque avait ses défauts, ses contraintes, ses rayures et ses boîtes qui prennent de la place. Mais il avait aussi une qualité simple : il donnait le sentiment de vraiment posséder quelque chose.
Avec la fermeture progressive des anciens Stores et la fin programmée du disque pour les nouveaux jeux, Sony ne fait peut-être que suivre une évolution déjà largement engagée. Pour les joueurs, la question devient de plus en plus difficile à ignorer : dans un écosystème entièrement numérique, que restera-t-il vraiment de nos achats dans dix ou quinze ans ?
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