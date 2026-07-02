Squeak

Décidément Sony multiplie les annonces qui risquent de faire enrager ses utilisateurs ces derniers jours. Films supprimés, fin du support physique…

Les jeux étaient autrefois un objet, aujourd’hui ils sont un bien de consommation avec une date d’expiration tout simplement. Ce qui était possible avec le physique n’est plus garanti : pouvoir transmettre un jeu, le (re)découvrir.

La question « que restera-t-il dans 10 ou 15 ans »? Dans chaque famille aujourd’hui dont les parents sont nés dans les années 80/90 où tous les jeux étaient physiques il y a déjà eu ce scénario : faire découvrir à un enfant le jeu auquel jouait papa ou maman quand ils avaient leur âge. Ceci deviendra impossible tout simplement. On tue des souvenirs, on fait disparaître des jeux dans le néant. Si le retrogaming avec consoles et jeux d’époque a aussi autant de succès grandissant c’est peut-être aussi pour cette raison.