La hausse du prix des PC ne vient désormais plus seulement de leur matériel. Microsoft aurait relevé le tarif des licences OEM de Windows 11, achetées par les fabricants pour préinstaller le système sur leurs machines. Selon des responsables du secteur interrogés par le quotidien taïwanais Economic Daily News, l'augmentation moyenne atteindrait 7 à 10% depuis juillet 2026. Un nouveau surcoût que les marques commencent déjà à répercuter sur leurs clients.

Une licence Windows 11 jusqu'à 10% plus chère

Le montant réclamé par Microsoft varierait notamment selon le niveau de gamme du processeur installé. Une machine haut de gamme supporterait ainsi une licence Windows plus coûteuse qu'un PC d'entrée de gamme. L'éditeur procédait déjà à des ajustements annuels, mais ceux-ci restaient généralement limités à quelques pourcents, d'après les industriels cités. Le cru 2026 sortirait donc nettement de l'ordinaire.

Attention toutefois au raccourci : une licence OEM renchérie de 10% ne signifie pas que le prix total du PC augmentera dans les mêmes proportions. Windows ne représente qu'une partie de son coût de fabrication. À Taïwan, ASUS et Acer prévoient néanmoins une nouvelle hausse d'environ 5%, ou plus largement « à un chiffre », au troisième trimestre. Celle-ci additionne le surcoût logiciel à celui des composants et ne peut donc pas être attribuée au seul système de Microsoft.