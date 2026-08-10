Après la RAM et les SSD, Microsoft alourdit à son tour la facture des fabricants d'ordinateurs. Le prix des licences OEM de Windows aurait augmenté de 7 à 10% depuis juillet, dans un marché du PC déjà essoré par l'inflation des composants.
La hausse du prix des PC ne vient désormais plus seulement de leur matériel. Microsoft aurait relevé le tarif des licences OEM de Windows 11, achetées par les fabricants pour préinstaller le système sur leurs machines. Selon des responsables du secteur interrogés par le quotidien taïwanais Economic Daily News, l'augmentation moyenne atteindrait 7 à 10% depuis juillet 2026. Un nouveau surcoût que les marques commencent déjà à répercuter sur leurs clients.
Une licence Windows 11 jusqu'à 10% plus chère
Le montant réclamé par Microsoft varierait notamment selon le niveau de gamme du processeur installé. Une machine haut de gamme supporterait ainsi une licence Windows plus coûteuse qu'un PC d'entrée de gamme. L'éditeur procédait déjà à des ajustements annuels, mais ceux-ci restaient généralement limités à quelques pourcents, d'après les industriels cités. Le cru 2026 sortirait donc nettement de l'ordinaire.
Attention toutefois au raccourci : une licence OEM renchérie de 10% ne signifie pas que le prix total du PC augmentera dans les mêmes proportions. Windows ne représente qu'une partie de son coût de fabrication. À Taïwan, ASUS et Acer prévoient néanmoins une nouvelle hausse d'environ 5%, ou plus largement « à un chiffre », au troisième trimestre. Celle-ci additionne le surcoût logiciel à celui des composants et ne peut donc pas être attribuée au seul système de Microsoft.
La RAM et les SSD avaient déjà fait exploser la facture
Cette augmentation tombe surtout au pire moment. Au deuxième trimestre, TrendForce anticipait une flambée trimestrielle de 58 à 63% des prix contractuels de la DRAM conventionnelle et de 70 à 75% pour la mémoire NAND utilisée dans les SSD. La progression devrait ralentir cet été, sans s'arrêter : l'institut prévoit encore respectivement 13 à 18% et 10 à 15% de hausse au troisième trimestre.
L'addition commence à peser sur la demande. Les livraisons mondiales de PC ont reculé de 4% sur un an au deuxième trimestre, à 65 millions d'unités, selon Counterpoint Research. Le renouvellement lié à Windows 11 et l'essor des PC IA soutiennent encore le marché, mais les fabricants doivent désormais choisir entre rogner sur leurs marges et relever une nouvelle fois leurs tarifs.
Source : Economic Daily News, via Wccftech
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