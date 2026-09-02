Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un PC portable tout indiqué pour équiper les étudiants, avec un processeur ARM Snapdragon X polyvalent, en promo à 529,99 euros au lieu de 749,99 euros sur Amazon.
La rentrée est là, et c’est souvent l’occasion de renouveler son matériel. Si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d’un nouvel ordinateur, Amazon propose le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 avec 29 % de réduction. C'est un PC avec une configuration orientée vers la bureautique, l’absence de carte graphique l’empêchant d’embrasser une carrière dans le gaming. Mais pour faire du multitâche, de la prise de notes ou même utiliser l’IA puisqu’il est certifié Copilot+, il remplit très bien son office. Avec un prix cassé à -29% sur Amazon en ce moment, c'est l'occasion de s’équiper à bon prix, en pleine période de flambée des prix.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ?
- Il est compatible Copilot+ pour utiliser l’IA dans les tâches du quotidien, ce qui peut aider à la rédaction ou autre. Même le processeur Snapdragon X a une puce réservée pour les fonctions IA.
- Son format pratique permet de le transporter partout, pratique pour aller en cours ou au travail, avec tout de même un format pratique de 15,3".
- Il est légèrement évolutif avec la présence d’un espace pour ajouter un second SSD M.2 2242.
Un bon PC portable avec une puce Snapdragon X
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui ne mise pas tout sur une puissance brute, mais qui propose une expérience dédiée à la bureautique. C’est ça qui fait de lui un bon candidat pour vous accompagner au quotidien, pour travailler ou consommer du contenu multimédia. L’appareil est plutôt fin et léger, puisqu’il fait 34,3 x 23,9 x 1,7 cm pour 2,5 kg, donc assez simple à emmener dans un sac.
Et pour travailler dessus, il dispose d’un bon écran IPS de 15,3 pouces, qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec une luminosité à 300 nits. Un chiffre un peu juste pour travailler en plein soleil ou à l’extérieur, mais pour le prix, difficile de demander mieux. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, ce qui est bon pour consommer de la vidéo ou prendre des notes.
Un processeur qui en a sous le pied
Au cœur du Lenovo IdeaPad Slim 3, on retrouve une puce Snapdragon X X1-26-100, avec une fréquence maximale annoncée de 3,0 Ghz et un cache total de 30 Mo. Mais il ne faut pas s’arrêter à ça sur ce processeur : l’intérêt du Snapdragon X arrive à trouver le bon équilibre entre performances, consommations et fonctions liées à l'IA. C’est ça qui le met en position favorable pour être recommandé comme PC pour la bureautique. Avec, vous avez 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui est suffisant pour travailler, même si un peu juste si vous devez utiliser des logiciels lourds.
Côté connectique, il est doté d’un port USB-A 5 Gbit/s, un port HDMI 1.4, un port USB-C avec USB PD 45-65 W et DP 1.2, une prise casque/micro, un lecteur de carte SD et un autre port USB-A similaire au premier. Pour la batterie, cette configuration propose une capacité de 50 Wh pour environ 22,5 h d'autonomie en lecture vidéo. De quoi supposer qu’il est possible de tenir une bonne journée de travail. Bref, il s’agit d'un bon PC tout indiqué en cette période de rentrée.
✅ Les points forts
- La puce Snapdragon X, idéale pour la bureautique et l'’IA
- Les 16 Go de RAM sont confortables pour travailler
- Le clavier est complet, avec pavé numérique et touche Copilot dédiée
- Son écran de 15,3 pouces au format 16:10 est pratique pour les documents et la navigation
❌ Les limites
- Un SSD peu généreux, surtout avec Windows installé dessus
- La mémoire vive n’est pas évolutive
- La fréquence limitée à 60 Hz
- Pas d’USB 4 ou de Thunderbolt
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un laptop cohérent pour la bureautique, les études ou le télétravail, si vous privilégiez l’autonomie, le silence et les performances générales, plutôt que la qualité d’affichage ou le jeu vidéo. Si vous pouvez vous contenter de 256 Go de mémoire et de 16 Go de RAM, que vous n’avez pas besoin d’un monstre de puissance, l’offre actuelle sur Amazon est vraiment intéressante.
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