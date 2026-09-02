Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui ne mise pas tout sur une puissance brute, mais qui propose une expérience dédiée à la bureautique. C’est ça qui fait de lui un bon candidat pour vous accompagner au quotidien, pour travailler ou consommer du contenu multimédia. L’appareil est plutôt fin et léger, puisqu’il fait 34,3 x 23,9 x 1,7 cm pour 2,5 kg, donc assez simple à emmener dans un sac.

Et pour travailler dessus, il dispose d’un bon écran IPS de 15,3 pouces, qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec une luminosité à 300 nits. Un chiffre un peu juste pour travailler en plein soleil ou à l’extérieur, mais pour le prix, difficile de demander mieux. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, ce qui est bon pour consommer de la vidéo ou prendre des notes.