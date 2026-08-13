Selon le média coréen DealSite, Apple aurait fait pression sur Samsung Display et LG Display pour réduire drastiquement le prix des dalles OLED destinées à l’iPhone 18. Une manière de compenser la hausse du coût des puces mémoire, qui pèse de plus en plus lourd sur la fabrication des smartphones.
La flambée des prix de la mémoire vive, déjà responsable de plusieurs hausses tarifaires chez Apple ces derniers mois, semble également produire des effets moins visibles en coulisses. Plutôt que de répercuter intégralement ce surcoût sur le prix final de ses appareils, la firme de Cupertino chercherait à comprimer les marges de ses autres fournisseurs, à commencer par ceux qui produisent les écrans de ses iPhone. Une stratégie qui place Samsung Display et LG Display dans une position délicate, entre exigences tarifaires toujours plus fortes et complexité technique croissante.
Un prix d’écran divisé par deux en l’espace d’une génération
Selon les informations de DealSite, Apple aurait demandé à ses deux fournisseurs coréens de réviser fortement à la baisse le prix des dalles OLED destinées à l’iPhone 18, par rapport à la génération précédente. Le panneau de l'iPhone 17 Pro Max se négociait l’an dernier entre 110 et 120 dollars. Pour l’équivalent sur l'iPhone 18, ce tarif serait tombé à environ 68 dollars, soit une baisse proche de 50 %.
Cette pression tarifaire trouverait sa source dans la hausse généralisée du prix des semi-conducteurs mémoire, portée par la demande croissante en HBM et en DRAM pour serveurs, deux composants massivement utilisés dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Cette dynamique tire également vers le haut le prix de la mémoire mobile destinée aux smartphones. Puisqu’elle ne peut pas répercuter l’intégralité de cette hausse sur le prix de vente final de ses appareils, Apple chercherait donc à comprimer les coûts sur d’autres composants, l’écran et le module caméra en tête.
Un acteur du secteur des écrans confirme ressentir cette pression : les prix des semi-conducteurs auraient tellement augmenté que les fabricants de smartphones ne semblent plus enclins à accroître significativement leurs volumes de production, tout en demandant à leurs fournisseurs de réduire leurs tarifs.
Une technologie plus exigeante, des marges toujours plus fines
Fait notable relevé par le média coréen : alors que LG Display facturait traditionnellement ses panneaux entre 1 et 2 dollars plus cher que Samsung Display, les deux fournisseurs livreraient désormais leurs dalles à des tarifs quasiment identiques. Un nivellement qui traduit l’intensité de la pression exercée par Apple sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement en écrans.
Cette situation intervient alors même que la complexité technique des dalles demandées par Apple continue d’augmenter. L’iPhone 18 Pro devrait ainsi intégrer la technologie LTPO Plus, une évolution du LTPO actuel offrant une meilleure efficacité énergétique, mais dont la fabrication s’avère plus coûteuse. Les fournisseurs se retrouvent donc contraints d’accepter des baisses de prix, malgré une sophistication technique qui justifierait, en temps normal, une hausse plutôt qu’une baisse tarifaire.
Pour les fabricants d’écrans, ce déséquilibre esquisse une tendance de fond : la capacité à réduire les coûts de production pèse désormais plus lourd dans la compétition que l’innovation technologique elle-même, d’autant que les progrès apportés aux dalles OLED restent, pour beaucoup, imperceptibles aux yeux du consommateur final.
Jusqu’où Samsung Display et LG Display pourront encore comprimer leurs marges avant que cette guerre des prix ne finisse par peser sur la qualité même des écrans livrés à Apple ?
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