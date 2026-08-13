Selon les informations de DealSite, Apple aurait demandé à ses deux fournisseurs coréens de réviser fortement à la baisse le prix des dalles OLED destinées à l’iPhone 18, par rapport à la génération précédente. Le panneau de l'iPhone 17 Pro Max se négociait l’an dernier entre 110 et 120 dollars. Pour l’équivalent sur l'iPhone 18, ce tarif serait tombé à environ 68 dollars, soit une baisse proche de 50 %.

Cette pression tarifaire trouverait sa source dans la hausse généralisée du prix des semi-conducteurs mémoire, portée par la demande croissante en HBM et en DRAM pour serveurs, deux composants massivement utilisés dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Cette dynamique tire également vers le haut le prix de la mémoire mobile destinée aux smartphones. Puisqu’elle ne peut pas répercuter l’intégralité de cette hausse sur le prix de vente final de ses appareils, Apple chercherait donc à comprimer les coûts sur d’autres composants, l’écran et le module caméra en tête.

Un acteur du secteur des écrans confirme ressentir cette pression : les prix des semi-conducteurs auraient tellement augmenté que les fabricants de smartphones ne semblent plus enclins à accroître significativement leurs volumes de production, tout en demandant à leurs fournisseurs de réduire leurs tarifs.