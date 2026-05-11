Samsung doit faire face à la hausse des prix des composants, notamment ceux de la RAM. Et pourrait, en conséquence, devoir faire appel à des producteurs qui fournissent des éléments de qualité moindre.
La crise de la RAM touche tout le monde, même ceux qui, paradoxalement, en profitent énormément. On parle ici de Samsung, qui est un des trois grands producteurs mondiaux de la RAM, mais qui fabrique aussi des smartphones. Et la division semi-conducteurs ne fait pas de cadeau à la division mobile dans ce domaine, ce qui oblige cette dernière à être créative dans son approvisionnement. Une créativité qui pourrait aussi rimer avec baisse de qualité pour le prochain Galaxy S27.
Samsung pourrait intégrer BOE dans sa chaîne d'approvisionnement
Nous vous évoquions au début du mois dernier la volonté de Samsung de se tourner de plus en plus vers des fournisseurs chinois afin de réduire le prix des composants pour ses smartphones, et ainsi éviter d'augmenter leur tarif à cause de la pénurie de RAM. Cette orientation se confirme, avec ZDNet Korea et ITHome qui font état d'une possible intégration du fabricant chinois d'écrans BOE dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung.
BOE pourrait ainsi fournir des écrans pour le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S27, un projet qui permettrait d'empêcher l'augmentation du prix de cet appareil. Pour rappel, traditionnellement, c'est plutôt la division Samsung Display qui produit les écrans de ses téléphones de la gamme S.
Vers des smartphones Galaxy S27 de qualité différente ?
Sauf que, comme pour la division semi-conducteurs, la division Samsung Display ne vend pas à un prix réduit ses produit à la division mobile, quand celle-ci est en difficulté. Samsung pourrait ainsi se fournir, pour une partie des écrans du Galaxy S27, chez BOE, quand une autre proviendrait elle plutôt de Samsung Display.
Mais si ce double circuit pourrait alléger la facture du groupe, BOE étant moins cher, le risque de voir apparaître des disparités de qualité entre deux unités d'un même modèle Galaxy S27 ne seraient pas nulles. En effet, BOE est notamment un fournisseur d'Apple, mais seulement en tant que solution de secours. Une position due au fait qu'à plusieurs occasions, l'entreprise n'a pas pu fournir à ses clients (en majorité, Apple) des écrans dans la quantité ou de la qualité demandées. Un pari risqué pour Samsung ?