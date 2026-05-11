Nous vous évoquions au début du mois dernier la volonté de Samsung de se tourner de plus en plus vers des fournisseurs chinois afin de réduire le prix des composants pour ses smartphones, et ainsi éviter d'augmenter leur tarif à cause de la pénurie de RAM. Cette orientation se confirme, avec ZDNet Korea et ITHome qui font état d'une possible intégration du fabricant chinois d'écrans BOE dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung.

BOE pourrait ainsi fournir des écrans pour le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S27, un projet qui permettrait d'empêcher l'augmentation du prix de cet appareil. Pour rappel, traditionnellement, c'est plutôt la division Samsung Display qui produit les écrans de ses téléphones de la gamme S.