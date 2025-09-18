Ce retour de BOE dans la chaîne d’approvisionnement de Samsung marque un tournant. L’entreprise chinoise avait fourni jusqu’à plus de 10 millions de dalles au groupe coréen à son apogée, avant que les relations ne se dégradent en raison d’un différend sur les redevances publicitaires (Samsung réclamant près de 100 milliards de wons) et de plaintes croisées pour violation de brevets. BOE était depuis devenu un fournisseur marginal pour Samsung.