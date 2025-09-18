Depuis plusieurs années, les tensions entre BOE et Samsung n'ont fait que s’intensifier, notamment autour de brevets liés aux technologies d’affichage. Pourtant, le géant coréen est désormais contraint de sécuriser ses approvisionnements, ayant cessé la production de ses propres dalles LCD depuis 2022.
Selon TheElec, les deux groupes auraient trouvé un terrain d'entente. Samsung s’apprête, en effet, à relancer sa collaboration avec BOE pour se fournir en dalles LCD. Le géant sud coréen prévoit de commander plus de 4 millions de panneaux LCD pour ses téléviseurs à BOE en 2026. Ce volume représenterait environ 10 % de ses besoins annuels, estimés à 40 millions d’unités.
Une relation compliquée
Ce retour de BOE dans la chaîne d’approvisionnement de Samsung marque un tournant. L’entreprise chinoise avait fourni jusqu’à plus de 10 millions de dalles au groupe coréen à son apogée, avant que les relations ne se dégradent en raison d’un différend sur les redevances publicitaires (Samsung réclamant près de 100 milliards de wons) et de plaintes croisées pour violation de brevets. BOE était depuis devenu un fournisseur marginal pour Samsung.
Surtout, Samsung est en quête de diversification pour les dalles LCD utilisées dans ses téléviseurs. Ainsi, BOE se repositionne dans un contexte où Samsung diversifie ses fournisseurs chinois. Parmi les autres acteurs, TCL CSOT devrait livrer environ 9 millions de dalles LCD à Samsung l’an prochain, tandis que HKC en fournirait 6 millions. Les volumes attribués à BOE, CSOT et HKC ne couvrent qu'une partie des besoins estimés de Samsung, le reste étant probablement réparti entre d’autres fournisseurs ou encore en cours de négociation.
L’acquisition par CSOT de l’usine LCD de LG Display à Canton a renforcé son poids, puisque Samsung y avait déjà puisé une partie de ses approvisionnements par le passé.
Un marché LCD en pleine mutation
Ce réalignement illustre les évolutions d’un marché en pleine mutation. Alors que LG Display a quasiment quitté le LCD pour se concentrer sur l’OLED, et que Samsung investit massivement dans le QD-OLED, la bataille du LCD se joue désormais entre acteurs chinois, avec Samsung comme client incontournable. BOE a d’ailleurs proposé de fournir à Samsung plus de 20 millions de panneaux supplémentaires entre 2026 et 2028, preuve que cette alliance pourrait s’inscrire dans la durée.