C'est un des gros titres du secteur de la tech ces derniers jours. Le Chinois CXMT monte en puissance, et pourrait même atteindre le niveau de production de Micron d'ici la fin de l'année. Un CXMT sur lequel Apple veut s'appuyer à l'avenir pour se fournir en RAM.

Sauf que, du côté de Washington, si l'on en croit le Financial Times, des membres du Congrès ne sont pas d'accord. Ils sont ainsi un certain nombre, dont le président de la commission « Chine » de la Chambre des représentants John Moolenaar, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants Brian Mast, à s'opposer à Apple. Plus largement, ils souhaitent interdire les entreprises américaines de se fournir en puces made in China.