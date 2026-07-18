Apple avait trouvé du côté de la Chine des fournisseurs alternatifs de RAM. Mais la firme de Cupertino pourrait bien sur ce dossier se retrouver face aux autorités américaines !
La pénurie de la RAM a obligé nombre de géants de la tech à chercher au-delà du triumvirat habituel formé par Micron, SK Hynix et Samsung. C'est ainsi le cas d'Apple, qui s'est mis à négocier avec les acteurs « émergents » chinois, à savoir CXMT et YMTC. Mais si la firme fondée par Steve Jobs croyait avoir trouvé le remède qui sauve, elle va peut-être se prendre un stop rude à cause du Congrès.
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Des membres du Congrès veulent interdire l'acquisition de puces chinoises par des entreprises américaines
C'est un des gros titres du secteur de la tech ces derniers jours. Le Chinois CXMT monte en puissance, et pourrait même atteindre le niveau de production de Micron d'ici la fin de l'année. Un CXMT sur lequel Apple veut s'appuyer à l'avenir pour se fournir en RAM.
Sauf que, du côté de Washington, si l'on en croit le Financial Times, des membres du Congrès ne sont pas d'accord. Ils sont ainsi un certain nombre, dont le président de la commission « Chine » de la Chambre des représentants John Moolenaar, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants Brian Mast, à s'opposer à Apple. Plus largement, ils souhaitent interdire les entreprises américaines de se fournir en puces made in China.
Apple ferait une « grave erreur »
Pour les deux membres du Congrès cités plus haut, Apple ferait une « grave erreur » en se fournissant en composants mémoires du côté des entreprises CXMT et YMTC. Ils soutiennent en effet que ces sociétés auraient des liens avec l'armée chinoise - ce qui porterait atteinte à la sécurité nationale des États-Unis.
Reste maintenant à savoir si cette mise en garde sera suffisante, quand on sait à quel point le marché de la RAM devrait rester très tendu pendant longtemps - il y a en effet à l'heure actuelle peu d'espoirs que les prix des la RAM déclinent fortement avant l'horizon 2030.