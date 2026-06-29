Quelques jours après avoir annoncé des hausses de prix d’environ 20 % sur plusieurs de ses Mac et iPad, Apple joue une carte risquée. Selon The Verge, la firme de Cupertino aurait approché plusieurs agences fédérales et responsables de l’administration Trump pour obtenir une dérogation lui permettant d’acheter des puces mémoire auprès de ChangXin Memory Technologies (CXMT). Le problème : ce fabricant chinois figure sur la liste noire du Pentagone en raison de liens présumés avec l'Armée populaire de libération. Six personnes familières du dossier ont confirmé ces démarches au Financial Times, qui révèle qu’Apple a contacté le département du Commerce il y a environ un mois avant d’élargir ses efforts de lobbying.