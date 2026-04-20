Lexar, en France, c’est le logo qu’on repère sur les cartes SD en rayon, coincé entre Samsung et SanDisk. Une marque de stockage parmi d’autres. Ce qu’on sait beaucoup moins, c’est que cette entreprise californienne a changé de mains trois fois en trente ans, et que son parcours raconte, en accéléré, les mutations de toute l’industrie du semi-conducteur.

En 1996, à San Jose, Petro Estakhri et Mike Assar quittent Cirrus Logic pour fonder Lexar. Spécialistes des contrôleurs ATA, ils imposent la marque sur le marché naissant des cartes CompactFlash et contribuent à définir les premiers standards de vitesse du secteur. Le litige qui les oppose à Toshiba sur des brevets NAND s’étale sur des années et se solde, en 2006, par un accord transactionnel de 288 millions de dollars. La même année, Micron rachète Lexar pour en faire sa branche retail. Onze ans plus tard, le géant américain décide de se recentrer et met la marque en vente.