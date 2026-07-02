Les discussions entre Apple et les deux constructeurs seraient toujours en cours, et aucun accord n’aurait pour l’instant été finalisé. Le Financial Times avait déjà évoqué cette piste par le passé, tout comme plusieurs médias sud-coréens qui s’étaient fait l’écho de cette possibilité. Le contexte qui pousse Apple dans cette direction n’est que trop bien connu de l’industrie et des consommateurs : les fabricants de mémoire orientent une part croissante de leur production vers les puces destinées aux serveurs d’intelligence artificielle, réduisant d’autant l’offre disponible pour les appareils grand public et faisant grimper les prix.

Le choix de CXMT et YMTC n’a toutefois rien d’anodin. Les deux sociétés figurent sur la liste 1260H du Département de la Défense américain, qui recense les entreprises chinoises suspectées d’entretenir des liens avec l'Armée populaire de libération, le nom officiel de l'armée nationale de la république populaire de Chine. YMTC est en outre inscrite sur la liste noire du Département du Commerce, qui interdit aux entreprises américaines de lui vendre des composants sans licence d’exportation spécifique.