La montée en puissance des fabricants chinois de DRAM se poursuit et CXMT est sur le point de rejoindre les trois majors du secteur.
Alors que le marché de la DRAM est bouleversé par la demande phénoménale du secteur de l'intelligence artificielle, les fabricants chinois – CXMT en tête – n'entendent pas laisser le gâteau aux seules majors.
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Introduction en bourse imminente
Décidément, pas un jour ne se passe sans que l'on ne parle de CXMT – pour ChangXin Memory Technologies –, incontestablement le fabricant chinois de DRAM le plus en vue.
Il y a deux jours à peine, nous évoquions la question de l'introduction en bourse de CXMT alors que des sources proches du dossier anticipent cette entrée sur la STAR Market de Shanghai pour le 27 juillet prochain. Cette opération devrait être la plus importante de l'année en Asie : elle devrait permettre au groupe chinois de récolter la bagatelle de 57,9 milliards de yuans, soit environ 7,5 milliards d'euros.
Si tout se passe comme prévu, cette introduction devrait considérablement valoriser le groupe CXMT : on parle d'une estimation dépassant les 3 000 milliards de yuans (environ 388 milliards d'euros). Wu Zhou, gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment, estime qu'elle « pourrait même atteindre 5 000 milliards de yuans ».
Alors que la valorisation actuelle de CXMT est évaluée à 579,18 milliards de yuans, les estimations de Wu Zhou conduiraient à une multiplication par un facteur 10. Une telle croissance rapprocherait très sérieusement CXMT du trio de tête des producteurs de DRAM, Micron, Samsung et SK Hynix.
CXMT gagne du terrain
La valorisation de CXMT semble reposer sur des bases solides et cette montée en puissance boursière n'est pas seulement un signe de défiance vis-à-vis du trio américano-coréen.
En effet, de récents indicateurs montrent que la production de CXMT aurait tellement progressé ces dernières années que le groupe ne serait plus qu'à quelques encablures de Micron. Comme le soulignent les informations réunies par TechPowerUp, d'ici à la fin de l'année 2026, les niveaux de production des deux entreprises seraient très proches.
Les productions DRAM comparées : à gauche, CXMT et, à droite, Micron. © TechPowerUp
En combinant les différents sites des deux groupes et en considérant que les projets d'expansion s'achèvent dans les temps, on atteindrait le total de plus ou moins 350 000 wafers par mois produits par CXMT alors que Micron en serait à 375 000. Un écart historiquement faible entre le nouveau venu et le numéro trois du secteur.
Preuve de cet impressionnant dynamisme de la part de la société chinoise ? CXMT construirait de nouvelles salles blanches en seulement 12 mois quand il faut entre 21 et 24 mois à ses principaux concurrents pour conduire ce type d'opération. Presque un an de plus.
Reste le principal défi pour CXMT et les autres fabricants chinois de mémoire : l'absence d'accès aux solutions les plus avancées de lithographie. Sur la liste noire du gouvernement américain, ces entreprises ne peuvent accéder aux machines EUV les plus modernes d'ASML et doivent se contenter d'outils plus anciens, en lithographie DUV.
L'ingéniosité des employés de CXMT lui permet cependant de compenser et de proposer des puces de DDR5 très avancées. On parle ainsi de modules de LPDDR5X-10667 déjà disponibles en masse alors que la demande du secteur de l'intelligence artificielle motive évidemment l'entreprise.
Enfin, TechPowerUp mentionne une information intéressante : la croissance de CXMT devrait profiter à d'autres fabricants chinois. Le gouvernement de Pékin encourage CXMT à transférer ses progrès sur la DRAM à d'autres fabricants chinois de DRAM, tels que JHICC, Swaysure et XMC, filiale de YTMC. Autant dire que nous n'avons pas fini d'entendre parler de la production chinoise.