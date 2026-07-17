Décidément, pas un jour ne se passe sans que l'on ne parle de CXMT – pour ChangXin Memory Technologies –, incontestablement le fabricant chinois de DRAM le plus en vue.

Il y a deux jours à peine, nous évoquions la question de l'introduction en bourse de CXMT alors que des sources proches du dossier anticipent cette entrée sur la STAR Market de Shanghai pour le 27 juillet prochain. Cette opération devrait être la plus importante de l'année en Asie : elle devrait permettre au groupe chinois de récolter la bagatelle de 57,9 milliards de yuans, soit environ 7,5 milliards d'euros.

Si tout se passe comme prévu, cette introduction devrait considérablement valoriser le groupe CXMT : on parle d'une estimation dépassant les 3 000 milliards de yuans (environ 388 milliards d'euros). Wu Zhou, gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment, estime qu'elle « pourrait même atteindre 5 000 milliards de yuans ».

Alors que la valorisation actuelle de CXMT est évaluée à 579,18 milliards de yuans, les estimations de Wu Zhou conduiraient à une multiplication par un facteur 10. Une telle croissance rapprocherait très sérieusement CXMT du trio de tête des producteurs de DRAM, Micron, Samsung et SK Hynix.