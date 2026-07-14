Pendant des années, les fabricants chinois de DRAM étaient vus comme des acteurs secondaires d’un marché largement dominé par trois entreprises, Micron (États-Unis), Samsung et SK Hynix (Corée du Sud).

Avant même que l’inflation galopante sur la DRAM ne vienne bouleverser le marché, la Chine poussait largement ses entreprises à développer leur production et à monter en gamme. Ainsi, alors qu’il était récemment passé sur la production de la DDR4, le Chinois CXMT a été poussé – en mai 2025 – par Pékin à davantage se focaliser sur la DDR5.

CXMT augmentait aussi considérablement sa production et entraînait avec lui d’autres fabricants nationaux comme YMTC afin de prendre des parts de marché aux trois majors évoquées précédemment. Une tendance de fond qui porte ses fruits : déjà, en janvier dernier, HP était l’un des premiers à annoncer se fournir en « RAM chinoise » pour réduire sa facture.