La montée en puissance des fabricants chinois de DRAM – CXMT en tête – n’est plus une vue de l’esprit, mais un outil marketing pour certaines entreprises du secteur de la tech.
Depuis des mois, voire des années, que l’on parle des progrès des fabricants chinois de DRAM, les premiers effets tangibles sont aujourd’hui confirmés par la politique marketing de sociétés comme MSI.
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CXMT et les autres Chinois montent en puissance
Pendant des années, les fabricants chinois de DRAM étaient vus comme des acteurs secondaires d’un marché largement dominé par trois entreprises, Micron (États-Unis), Samsung et SK Hynix (Corée du Sud).
Avant même que l’inflation galopante sur la DRAM ne vienne bouleverser le marché, la Chine poussait largement ses entreprises à développer leur production et à monter en gamme. Ainsi, alors qu’il était récemment passé sur la production de la DDR4, le Chinois CXMT a été poussé – en mai 2025 – par Pékin à davantage se focaliser sur la DDR5.
CXMT augmentait aussi considérablement sa production et entraînait avec lui d’autres fabricants nationaux comme YMTC afin de prendre des parts de marché aux trois majors évoquées précédemment. Une tendance de fond qui porte ses fruits : déjà, en janvier dernier, HP était l’un des premiers à annoncer se fournir en « RAM chinoise » pour réduire sa facture.
MSI fait la promotion des barrettes CXMT
Dans la foulée, de plus en plus de marques spécialisées dans la fabrication de barrettes de mémoire vive – donc pas de puces de DRAM à proprement parler – ont décidé de se fournir auprès de fabricants chinois.
Le numéro un national – CXMT pour ChangXin Memory Technologies – a ainsi été régulièrement cité par des marques comme ASUS, Colorful, Corsair ou encore MSI. Encore largement minoritaires, les barrettes fabriquées à l’aide de puces de DRAM chinoise sont de plus en plus présentes et MSI franchit un nouveau cap en faisant la promotion directe de ces puces.
Jusqu’à présent, c’est en regardant les références des puces utilisées – sur les barrettes de DDR5 Corsair par exemple – que l’on pouvait se rendre compte de la provenance desdites puces. MSI change donc de braquet en expliquant que les BIOS de ses cartes mères AMD, puis Intel sont maintenant optimisés pour l’utilisation de mémoire DDR5 signée CXMT.
« MSI a annoncé que ses cartes mères Intel série 800 sont optimisées pour la mémoire DDR5 basée sur la technologie CXMT. Grâce à un réglage mémoire dédié du BIOS, les cartes mères MSI Z890 offrent un fonctionnement stable en DDR5-8000+ avec les modules CXMT, des modèles haut de gamme destinés à l'overclocking aux cartes mères 4 emplacements DIMM grand public. »
À l’heure actuelle, les barrettes de DDR5 CXMT se retrouvent essentiellement sur les marchés chinois et taïwanais, mais ce genre d’annonce est clairement de nature à les faire sortir de leurs frontières.