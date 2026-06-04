Parité technologique n'est pas parité de prix

La crise que traversent les acheteurs de RAM depuis l'automne dernier est directement liée à la décision des trois géants de prioriser la HBM. SK Hynix a réorienté 30 % de ses investissements 2026 (soit environ 20 milliards de dollars) vers la HBM3E et la HBM4. Samsung suit la même logique. En cascade, les capacités de production dédiées à la DDR5 grand public ont été comprimées, et même Crucial, l'une des marques de référence sur ce segment, a annoncé un recentrage en réduisant sa présence sur le marché consommateur. Les constructeurs de PC répercutent : Framework a relevé ses tarifs deux fois en quinze jours en décembre en pointant directement le coût de la DDR5 et du stockage.

Même si CXMT maîtrisait la HBM3 à la perfection demain (hypothèse encore non confirmée), le rattrapage en volume et en rendements demanderait encore deux à trois ans minimum. La presse hardware francophone et les analystes, qui couvrent cette crise depuis plusieurs mois situent l'horizon d'un impact réel sur l'équilibre du marché autour de 2027-2028. D'ici là, les analystes de Gartner ne prévoient pas de normalisation significative des prix de la DRAM avant courant 2028 dans le meilleur des cas.

Le fond de l'histoire n'a pas changé : les trois géants ont choisi la HBM parce qu'elle rapporte dix fois plus. Tant que les data centers paient ce prix pour faire tourner leurs GPU, aucun challenger, aussi compétent techniquement soit-il, ne va venir sabrer les marges. Si CXMT cible le même segment plutôt que les puces DRAM classiques (et plus accessibles techniquement), le problème à 3 fondeurs se transformera juste en problème 4 fondeurs.