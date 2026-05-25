La pénurie de RAM fait mal à presque tous les acteurs de la tech. NVIDIA est une des rares firmes à ne pas trop en souffrir car… elle aurait vu cette pénurie arriver.
Les prix fous actuels de la RAM sont dus à l'explosion de l'intelligence artificielle, les accélérateurs d'IA étant très gourmands en mémoire. Une situation qui a pris de court de nombreux géants de la tech, qui aujourd'hui cherchent des solutions partout, jusque chez les fournisseurs chinois. Mais une entreprise a elle anticipé tout ça, la plus grande de tous dans le domaine : NVIDIA.
Chez NVIDIA, on avait prévu le coup sur la RAM
Chez NVIDIA, contrairement aux autres, on a vu la pénurie de la RAM arriver. C'est ce qu'a affirmé la directrice financière Collette Kress, dans un entretien récent accordé à Tae Kim, et dont Wccftech se fait l'écho.
Évoquant cette pénurie, elle a indiqué que NVIDIA « savait que cela allait arriver », contrairement aux autres entreprises qui ont été surprises. Pour elle, c'est « quelque chose que tout le monde aurait dû [prévoir], du moins nous l'avons fait, en passant commande il y a longtemps ».
NVIDIA collabore directement avec ses fournisseurs de RAM
Pour rappel, les accélérateurs IA comme les GPU utilisent d'énormes quantités de mémoire à haute bande passante (HBM) pour entraîner et exécuter les modèles modernes. Chaque puce peut embarquer des dizaines, voire des centaines de gigaoctets de mémoire extrêmement rapide, ce qui a entraîné les prix à la hausse. Par ailleurs, comme la fabrication de HBM mobilise des ressources industrielles proches de celles utilisées pour la DDR classique, les tensions d'approvisionnement ont encore crû.
Collette Kress a aussi précisé que NVIDIA travaillait avec les trois fournisseurs de mémoire, mais aussi collaborait directement avec eux. L'idée étant de leur préciser au fur et à mesure quels seront les besoins, plutôt que d'acheter ce qui existerait déjà sur catalogue. « Nous leur présentons ce que nous sommes en train de développer. Ensuite, nous devons les mettre tous d'accord et les amener à collaborer avec nous. Je ne vois aucune autre entreprise qui fasse cela » s'est enorgueillit Collette Kress.