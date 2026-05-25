Pour rappel, les accélérateurs IA comme les GPU utilisent d'énormes quantités de mémoire à haute bande passante (HBM) pour entraîner et exécuter les modèles modernes. Chaque puce peut embarquer des dizaines, voire des centaines de gigaoctets de mémoire extrêmement rapide, ce qui a entraîné les prix à la hausse. Par ailleurs, comme la fabrication de HBM mobilise des ressources industrielles proches de celles utilisées pour la DDR classique, les tensions d'approvisionnement ont encore crû.

Collette Kress a aussi précisé que NVIDIA travaillait avec les trois fournisseurs de mémoire, mais aussi collaborait directement avec eux. L'idée étant de leur préciser au fur et à mesure quels seront les besoins, plutôt que d'acheter ce qui existerait déjà sur catalogue. « Nous leur présentons ce que nous sommes en train de développer. Ensuite, nous devons les mettre tous d'accord et les amener à collaborer avec nous. Je ne vois aucune autre entreprise qui fasse cela » s'est enorgueillit Collette Kress.