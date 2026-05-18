En début d'année, NVIDIA nous présentait officiellement sa plateforme Rubin, qui devrait offrir des performances jusqu'à cinq fois plus élevées pour l'inférence IA que la génération Blackwell. Des performances exceptionnelles, qui auront un coût, si l'on en croit Citrini Research - en tout cas au niveau RAM.

Citrini Research estime en effet que la plateforme Rubin consommera l'an prochain plus de mémoire que Samsung et Apple réunis ! Plus exactement, la demande en mémoire LPDDR de cette plateforme devrait être en 2027 de 6% supérieure à ce dont les deux leaders du secteur des smartphones vont avoir besoin.