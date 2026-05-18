En 2026, le marché de la RAM est particulièrement tendu, avec une demande qui excède de loin l'offre. Et en 2027, la situation pourrait être encore pire, du fait notamment de NVIDIA !
Le sujet majeur en 2026 dans la tech est sans nul doute la pénurie persistante en RAM, qui a totalement fait exploser les prix des composants mémoires - et mis des entreprises comme SK Hynix dans une position plus qu'agréable ! Un problème qui est dû à l'explosion soudaine de l'intelligence artificielle, énorme consommatrice de RAM. Une tendance lourde, puisqu'elle va se poursuivre l'année prochaine, avec des plateformes IA encore plus énergivores question mémoire.
La plateforme Rubin va dépasser la demande en RAM de Samsung ET Apple en 2027
En début d'année, NVIDIA nous présentait officiellement sa plateforme Rubin, qui devrait offrir des performances jusqu'à cinq fois plus élevées pour l'inférence IA que la génération Blackwell. Des performances exceptionnelles, qui auront un coût, si l'on en croit Citrini Research - en tout cas au niveau RAM.
Citrini Research estime en effet que la plateforme Rubin consommera l'an prochain plus de mémoire que Samsung et Apple réunis ! Plus exactement, la demande en mémoire LPDDR de cette plateforme devrait être en 2027 de 6% supérieure à ce dont les deux leaders du secteur des smartphones vont avoir besoin.
Les autres plateformes IA vont encore plus tendre le marché de la RAM
Il est estimé qu'Apple en 2027 devrait acquérir pour 2 966 millions de Go de mémoire LPDDR quand, Samsung, de son côté, devrait afficher une demande de 2 724 millions de Go. Ensemble, leurs besoins vont ainsi atteindre les 5 690 millions de Go de mémoire, ce qui est moins que la demande des plateformes Rubin, estimée elle pour l'an prochain à plus de 6 000 millions de Go.
Et si ces chiffres peuvent être inquiétants, il faut en plus remarquer qu'il ne s'agit que d'une seule plateforme. Car NVIDIA n'est pas le seul à fournir des infrastructures pour le développement de l'intelligence artificielle. AMD par exemple va dans la même période proposer son accélérateur Instinct MI400, qui sera lui aussi très demandeur en composants mémoires. Autant dire que le problème de la pénurie de RAM est parti pour durer en 2027 !