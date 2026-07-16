Alors que la crise autour de la DRAM se poursuit, les barrettes chinoises sont particulièrement en vue, mais qu'en est-il de leurs performances ?
Lancés à marche forcée dans une entreprise de modernisation, les fabricants chinois de mémoire vive ont été contraints par Pékin à bousculer leurs feuilles de route : depuis déjà plusieurs mois, c'est focus sur la DDR5 !
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Montée en puissance de la DDR5 CXMT
D'abord timidement introduites par des marques comme ASUS, Colorful ou encore Corsair, les puces de DRAM fabriquées par l'entreprise chinoise CXMT se retrouvent sur de plus en plus de barrettes de DDR5.
La production très largement insuffisante des trois majors du secteur (Micron, Samsung et SK Hynix) a poussé Pékin à se mettre en ordre de bataille pour se faire une place sur ce marché on ne peut plus lucratif. Si tous les fabricants chinois se sont lancés dans l'aventure de la DDR5, c'est CXMT qui mène la danse, la société est effectivement le numéro un en Chine.
C'est d'ailleurs CXMT qui profite aussi des premières retombées avec la mise en avant de ses puces de manière tout ce qu'il y a de plus officielle par MSI. Le fabricant de cartes mères assure rien de moins que la promotion de CXMT en expliquant que les BIOS de ses cartes mères AMD, puis Intel sont maintenant optimisés pour l’utilisation de mémoire DDR5 signée CXMT.
Des premiers tests… contrastés
Signe qui ne trompe pas, CXMT prépare activement son entrée en bourse sur la STAR Market de Shanghai, laquelle promet d'être un succès : on parle déjà d'amasser la somme de 57,9 milliards de yuans (environ 7,5 milliards d'euros).
Reste que, pour le moment, on a surtout parlé capacité de production, diffusion à grande échelle et gros sous. La question de la qualité des puces produites par CXMT n'a jamais été évoquée et, alors que les barrettes de DDR5 CXMT ne sont pour le moment disponibles qu'en Chine et à Taïwan, il est difficile pour nous, Européens, de nous en faire une idée plus précise.
Sans surprise, les premières informations nous viennent des principaux acteurs et, notamment, d'ASUS. La firme taïwanaise a effectivement pu tester dans les grandes largeurs les modules CXMT avec quelques inquiétudes à la clé.
Les employés d'ASUS ont été en mesure d'exploiter des kits KingBank de 48 Go (2x 24 Go) en DDR5-6000 CL36. Les kits ont été installés sur des cartes mères – ASUS évidemment – X870E Crosshair APEX. Premier constat, à fréquence égale, les modules de mémoire DDR5 CXMT offriraient des performances inférieures à des modules signés SK Hynix.
Par ailleurs, ASUS aurait noté une variabilité plus importante sur les modules de DRAM CXMT que sur ceux issus des constructeurs habituels, Micron, Samsung et SK Hynix. L'hypothèse évoquée par nos confrères de Wccftech est une moins grande marge de manœuvre – pour le moment – dans la sélection des lots chez CXMT. La faute à un processus de production plus jeune.
Enfin, ASUS souligne un souci dans tout ce qui concerne l'overclocking. Les kits CXMT ne seraient pas sensibles aux variations de tensions pour stabiliser un overclocking compliqué et il ne serait pas non plus possible d'optimiser les timings mémoire. On se retrouverait avec des kits donnés pour des CL34 / CL36 et une marge de manœuvre plus faible que sur les kits habituels.
Gardons toutefois à l'esprit qu'il ne s'agit que de tests préliminaires menés par une seule entreprise, aussi grande soit-elle. De plus, les informations données par ASUS concernent des usages « exigeants » : dans la majorité des cas, les modules CXMT seraient donc tout à fait capables. Et, comme le dit le proverbe, à défaut de grives, on mange des merles.