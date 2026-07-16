D'abord timidement introduites par des marques comme ASUS, Colorful ou encore Corsair, les puces de DRAM fabriquées par l'entreprise chinoise CXMT se retrouvent sur de plus en plus de barrettes de DDR5.

La production très largement insuffisante des trois majors du secteur (Micron, Samsung et SK Hynix) a poussé Pékin à se mettre en ordre de bataille pour se faire une place sur ce marché on ne peut plus lucratif. Si tous les fabricants chinois se sont lancés dans l'aventure de la DDR5, c'est CXMT qui mène la danse, la société est effectivement le numéro un en Chine.

C'est d'ailleurs CXMT qui profite aussi des premières retombées avec la mise en avant de ses puces de manière tout ce qu'il y a de plus officielle par MSI. Le fabricant de cartes mères assure rien de moins que la promotion de CXMT en expliquant que les BIOS de ses cartes mères AMD, puis Intel sont maintenant optimisés pour l’utilisation de mémoire DDR5 signée CXMT.