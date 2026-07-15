Avec une demande trop forte pour les producteurs traditionnels de RAM, les géants de la tech ont dû se tourner vers des fournisseurs chinois, à l'image d'Apple avec CXMT. Et celle-ci a vu dans l'époque actuelle une opportunité bien plus grande que de simples contrats.

En effet, CXMT a maintenant pour ambition d'entrer en Bourse sur la STAR Market de Shanghai. Cette opération devrait être tout simplement la plus importante de l'année en Asie, puisqu'elle devrait permettre au groupe chinois de récolter 57,9 milliards de yuans (environ 7,5 milliards d'euros).