Le groupe chinois CXMT va prochainement entrer en Bourse. Et l'opération devrait être spectaculaire !
L'intelligence artificielle aura créé une nouvelle folie, autour des composants mémoires. La demande de RAM a été telle qu'elle a créé une pénurie exceptionnelle, et permis aux sociétés en produisant de faire des profits incroyables. La situation a ainsi notamment permis à un SK Hynix d'entrer en Bourse aux États-Unis, pour y lever la somme folle de 26,5 milliards de dollars. Et du côté de la Chine, on suit la tendance !
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CXMT veut lever près de 7,5 milliards d'euros avec son entrée en Bourse
Avec une demande trop forte pour les producteurs traditionnels de RAM, les géants de la tech ont dû se tourner vers des fournisseurs chinois, à l'image d'Apple avec CXMT. Et celle-ci a vu dans l'époque actuelle une opportunité bien plus grande que de simples contrats.
En effet, CXMT a maintenant pour ambition d'entrer en Bourse sur la STAR Market de Shanghai. Cette opération devrait être tout simplement la plus importante de l'année en Asie, puisqu'elle devrait permettre au groupe chinois de récolter 57,9 milliards de yuans (environ 7,5 milliards d'euros).
Vers la naissance du quatrième géant de la RAM ?
Certains spécialistes s'attendent à une réussite spectaculaire de cette entrée en Bourse. « La valorisation de CXMT devrait dépasser les 3 000 milliards de yuans (387,59 milliards d'euros) après son introduction en bourse… et pourrait même atteindre 5 000 milliards de yuans » a ainsi pronostiqué le gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment, Wu Zhou. Pour comparaison, la valorisation de CXMT au moment de son introduction sera 579,18 milliards de yuans.
Autant dire que les ambitions sont élevées, avec une capitalisation qui pourrait être multipliée par 10. Une croissance de la taille qui pourrait aussi être un bénéfice plus général pour le secteur, dominé depuis maintenant très longtemps par le trio Micron-Samsung-SK Hynix. Avec un quatrième acteur, pourra-t-on espérer à moyen terme de meilleurs prix dans la RAM ?