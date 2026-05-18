On connait bien les noms de Samsung ou de Sk Hynix. Celui de CXMT (ChangXin Memory Technologies) deviendra-t-il aussi fameux à l'avenir ? Il y a des chances, quand on voit à quel point ses affaires vont bien grâce à la pénurie de RAM. La société chinoise annonce en effet avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur un an de plus de 700% lors du premier trimestre 2026, à 50,8 milliards de yuans (6,41 milliards d'euros).

Et CXMT s'attend à ce que cette ascension continue dans les mois à venir. Le fabricant de puce mémoire estime que son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'année pourrait atteindre les 110 à 120 milliards de yuans (13,87 à 15,14 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires sur les six premiers mois l'an dernier était de seulement 15,44 milliards de yuans (1,94 milliard d'euros).