La pénurie de RAM fait quelques heureux. En plus des grands noms habituels, certains en Chine bénéficient de la situation pour entamer une ascension fulgurante.
C'est maintenant une information bien connue. Il n'y a pas de RAM pour tout le monde, les grands fournisseurs traditionnels comme Samsung ou SK Hynix n'ayant pas les capacités pour répondre à l'ensemble de la demande. Raison pour laquelle les géants de la tech ont de plus en plus tendance à regarder du côté de la Chine sur cette question, où une entreprise comme CXMT fait dorénavant l'objet de toutes les attentions de marques historiques comme HP, Qualcomm ou bien Apple. De quoi mettre ses finances vraiment au vert.
CXMT voit son chiffre d'affaires exploser en pleine pénurie de RAM
On connait bien les noms de Samsung ou de Sk Hynix. Celui de CXMT (ChangXin Memory Technologies) deviendra-t-il aussi fameux à l'avenir ? Il y a des chances, quand on voit à quel point ses affaires vont bien grâce à la pénurie de RAM. La société chinoise annonce en effet avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur un an de plus de 700% lors du premier trimestre 2026, à 50,8 milliards de yuans (6,41 milliards d'euros).
Et CXMT s'attend à ce que cette ascension continue dans les mois à venir. Le fabricant de puce mémoire estime que son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'année pourrait atteindre les 110 à 120 milliards de yuans (13,87 à 15,14 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires sur les six premiers mois l'an dernier était de seulement 15,44 milliards de yuans (1,94 milliard d'euros).
La société se prépare à entrer en bourse dans les meilleures conditions
Le changement est tel qu'en un an, CXMT est passée du statut de société en pertes à société qui génère des bénéfices. Sur ce premier trimestre 2026, le bénéfice net de la firme chinoise est de 33,01 milliards de yuans (4,16 milliards de dollars), alors qu'un an auparavant, CXMT affichait sur cette période des pertes de 2,83 milliards de yuans (350 000 millions d'euros).
Autant dire que tous les voyants sont au vert pour l'entreprise, qui est en train de préparer son entrée en bourse dans ce qui est le NASDAQ chinois installé à Shanghai, Star Board. À cette occasion, la direction espère pouvoir lever 29,5 milliards de yuans (3,72 milliards d'euros), ce qui en ferait l'entrée en bourse la plus importante du pays cette année. CXMT compte par ailleurs parmi ses clients Alibaba, Tencent et ByteDance. Une société d'avenir ?