C'est sans doute le point le plus parlant pour le grand public. Quand on pense Samsung, on pense Galaxy, téléviseurs OLED ou électroménager. Mais ce n'est pas là que se joue cette performance et c'est même tout l'inverse : selon les premières estimations, la division mobile accuserait une perte opérationnelle d'environ 1 000 milliards de wons, plombée par la hausse du coût des composants.



Le moteur du groupe, c'est sa division Device Solutions, autrement dit les semi-conducteurs. Plus précisément la mémoire : DRAM et HBM, ces puces devenues indispensables aux serveurs d'intelligence artificielle. La demande des géants du cloud dépasse largement l'offre, et les prix s'envolent : +44 % pour la DRAM et +53 % pour la NAND en un seul trimestre. Le record de Samsung tient donc autant à un effet prix qu'à un effet volume. Avec un revers pour le consommateur : pour privilégier les puces IA, les fabricants réduisent la production de mémoire grand public, ce qui se ressent sur les tarifs des smartphones et ordinateurs portables.



Ces chiffres restent préliminaires. Le détail par division sera publié en fin de mois. Pour autant, le message est clair : le centre de gravité financier du groupe s'est déplacé vers les puces pour l'IA.