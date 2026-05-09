Samsung affiche des résultats exceptionnels, portés par les revenus qui explosent de sa division semi-conducteurs - cette dernière bénéficiant à plein des prix en très forte hausse de la RAM. La période est tellement faste que le groupe sud-coréen a vu le cours de son action monter très violemment au milieu de la semaine.

Et ce, au point de voir sa capitalisation atteindre pour la première fois les 1 000 milliards de dollars. Un seuil notable, que peu d'entreprises ont réussi à dépasser à travers la planète, et surtout qui est très rare pour les sociétés asiatiques. Samsung est en effet seulement la deuxième société de la région à atteindre ce stade, derrière le fondeur taïwanais TSMC.