C'est une belle période pour les entreprises capables de produire des puces. La preuve, avec les résultats exceptionnels atteints en ce moment par Samsung.
Avec le boom de l'intelligence artificielle, la demande en puce a tout simplement explosé. Résultat, c'est d'abord NVIDIA, fournisseur des meilleurs GPU du marché, qui a vu sa valeur exploser, au point de devenir l'entreprise affichant la plus forte capitalisation de la planète. Derrière, ce sont les besoins en RAM qui ont crevé le plafond, faisant cette fois la fortune des trois acteurs fournissant le monde dans cette matière, à savoir Micron, SK Hynix, et surtout... Samsung. Une entreprise qui a rarement vécu une période aussi faste.
Samsung est la deuxième firme asiatique à atteindre les 1 000 milliards de dollars de capitalisation
Samsung affiche des résultats exceptionnels, portés par les revenus qui explosent de sa division semi-conducteurs - cette dernière bénéficiant à plein des prix en très forte hausse de la RAM. La période est tellement faste que le groupe sud-coréen a vu le cours de son action monter très violemment au milieu de la semaine.
Et ce, au point de voir sa capitalisation atteindre pour la première fois les 1 000 milliards de dollars. Un seuil notable, que peu d'entreprises ont réussi à dépasser à travers la planète, et surtout qui est très rare pour les sociétés asiatiques. Samsung est en effet seulement la deuxième société de la région à atteindre ce stade, derrière le fondeur taïwanais TSMC.
Apple cherche à se diversifier, et Samsung pourrait saisir l'opportunité
Il faut dire que les revenus de sa division semi-conducteurs pour le première trimestre communiqués la semaine dernière ont dépassé toutes les attentes, s'établissant à 36 milliards de dollars (contre 24,4 milliards de dollars attendus). Et cette semaine, c'est une rumeur en lien avec Apple qui a boosté le cours de son action.
On apprenait en effet il y a quelques jours que la firme de Cupertino ne pourrait pas obtenir de la part de TSMC le volume de puces A19 et A19 Pro voulu. En conséquence, le groupe aurait entamé des discussions avec Intel et Samsung pour éventuellement passer commande auprès de ces sociétés pour une partie de ses processeurs. Les prochains mois s'annoncent donc assez ensoleillés pour Samsung, qui entame par ailleurs une montée en puissance dans le 2 nm.