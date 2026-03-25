Si Samsung est un des très rares à maîtriser la gravure à 2 nm pour les puces, le nec plus ultra de la technologie aujourd'hui, il est encore loin d'être au niveau de TSMC. Et ce, du fait de son yield dans la production, soit le taux de puces viables pouvant être tirées d'un wafer. En janvier dernier, ce chiffre était encore estimé à 50%. Mais Samsung aurait réussi à faire mieux récemment.

Le Korea Economic Daily indique en effet dans un nouveau rapport que le Sud-coréen aurait réussi à atteindre un yield de 60%. Une montée en gamme permise par l'afflux de nouvelles commandes, dont des entreprises chinoises spécialisées dans la production d'équipements pour le Bitcoin - des commandes assez importantes pour pousser Samsung à accroître ses efforts afin d'améliorer le yield.