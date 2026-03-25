Le géant sud-coréen continue de travailler sur sa technologie de production de puces à 2 nm. Et il aurait réussi à atteindre un stade plus intéressant de la production.
Aujourd'hui, quand on parle des meilleures puces au monde dans le domaine de la fonderie, il y a clairement TSMC et tous les autres. Ça n'a pas toujours été le cas, Samsung ayant à une époque réussi à se placer comme solide second, presque tout aussi capable que le Taïwanais. Une place de concurrent crédible qui pourrait être à nouveau la sienne, vu les dernières avancées de Samsung dans le domaine.
Un yield qui passe à 60% pour la production de puces à 2 nm
Si Samsung est un des très rares à maîtriser la gravure à 2 nm pour les puces, le nec plus ultra de la technologie aujourd'hui, il est encore loin d'être au niveau de TSMC. Et ce, du fait de son yield dans la production, soit le taux de puces viables pouvant être tirées d'un wafer. En janvier dernier, ce chiffre était encore estimé à 50%. Mais Samsung aurait réussi à faire mieux récemment.
Le Korea Economic Daily indique en effet dans un nouveau rapport que le Sud-coréen aurait réussi à atteindre un yield de 60%. Une montée en gamme permise par l'afflux de nouvelles commandes, dont des entreprises chinoises spécialisées dans la production d'équipements pour le Bitcoin - des commandes assez importantes pour pousser Samsung à accroître ses efforts afin d'améliorer le yield.
Samsung va-t-il pouvoir attirer des entreprises qui pencheraient pour TSMC ?
À noter que pour ce qui est de la puce maison, l'Exynos 2600, qui doit normalement équiper des smartphones Samsung, le Korea Economic Daily explique que Samsung affiche encore actuellement un yield inférieur à 50%.
Reste qu'avec le progrès notifié par le média sud-coréen, Samsung semble rattraper une partie de son retard sur TSMC. Et comme ce dernier a déjà des carnets de commandes franchement pleins, dans une situation internationale où en plus Taïwan (et donc TSMC) pourrait faire face à des problèmes en approvisionnement en énergie, Samsung pourrait commencer à apparaître comme une alternative sérieuse. On attend maintenant de voir comment le marché va réagir dans les prochains mois.