En permettant à sa nouvelle usine de Taylor d'entamer - potentiellement - une production 2 nm GAA, au lieu de se borner au procédé 4 nm (qui dispose certes d'un bien meilleur rendement, mais qui est aussi plus ancien), Samsung pourrait ravir certains contrats à TSMC. Et pour cause, le géant taïwanais, leader mondial, est pour sa part très réticent à l'idée de lancer une quelconque production 2 nm aux États-Unis. À la place, TSMC se contenterait d'installer en Arizona des machines vouées à la production de ses procédés 3 nm, et ce d'ici à 2027, réservant ainsi le 2 nm à ses usines taïwanaises.

De son côté, Samsung devrait être en mesure de fabriquer jusqu'à 100 000 wafers par mois, d'ici à 2027 là aussi, au sein de sa nouvelle usine texane. Une capacité colossale qui bénéficiera vraisemblablement en premier lieu à Tesla. Les deux entreprises ont en effet signé un accord à 16,5 milliards de dollars pour la fabrication du processeur Tesla AI6 en 2 nm. Samsung aurait aussi signé avec deux groupes chinois spécialisés dans les équipements voués aux cryptomonnaies.

Rappelons qu'en parallèle de Samsung et son procédé 2 nm GAA, qui pourrait donc être employé aux États-Unis, Intel n'est pas en reste face à TSMC. Le géant américain, bien que malmené ces derniers mois, fabrique en Arizona ses processeurs Panther Lake à l'aide de sa propre gravure 18A (1,8 nm). La firme devrait ensuite passer à son protocole 14A, encore plus perfectionné, et qui dispose déjà d'échos favorables dans l'industrie.

Si TSMC conserve une nette longueur d'avance, on peut donc dire que la concurrence s'affermit. Comme le souligne WCCFTech, Samsung investit également de manière forcenée pour développer au plus vite son futur procédé SF2P+, sa troisième génération de gravure en 2 nm. Ce dernier devrait être prêt à l'horizon 2027-2028.