Il y a du nouveau dans la production des puces les plus avancées. Samsung pourrait en effet s'emparer d'un marché très convoité, celui du prochain SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Aujourd'hui, dans la fonderie des puces les plus avancées, il semble n'y en avoir plus que pour TSMC, au point que le géant taïwanais est submergé par la demande. Son lointain numéro 2, Samsung, maîtrise lui aussi le procédé le plus avancé dans le domaine, la gravure à 2 nm, mais affiche des rendements qui font qu'il n'est pas encore au niveau. Pourtant, ça pourrait ne pas empêcher le géant sud-coréen de s'emparer d'un marché très convoité.
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Qualcomm a rencontré Samsung pour discuter de la production du Snapdragon 8 Elite Gen 6
TSMC n'a-t-il plus de place du tout sur son carnet d'ordres ? On pourrait le croire, vu l'information communiquée par une source sud-coréenne, dont GSMArena se fait l'écho. En effet, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, s'est récemment rendu au pays du Matin calme pour y rencontrer des hauts responsables de Samsung, et discuter de la production de puces à 2nm.
Déjà au moins de janvier, Cristiano Amon avait expliqué lors du dernier CES que Samsung et Qualcomm discutaient de ce sujet. Il semble donc qu'il y ait de plus en plus de chances que Samsung s'occupe de la production de la puce la plus avancée du groupe américain, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Vers une montée en puissance de Samsung dans le 2 nm ?
Si finalement le contrat était finalisé, ce serait un grand pas pour Samsung, qui s'occupait de la production des puces Qualcomm jusqu'en 2022, date à partir de laquelle le groupe américain s'est alors tourné vers le rival TSMC.
Cette information pourrait ainsi confirmer les améliorations de Samsung dans le procédé de production de 2 nm, avec des rendements (yields) qui commenceraient à être intéressants. Samsung apparaîtrait ainsi de plus en plus comme une bonne opportunité, surtout dans un contexte où TSMC, dans une position qui se rapproche de celle d'un quasi-monopole, augmente ses prix. Le début du retour en fanfare pour Samsung ?