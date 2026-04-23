TSMC n'a-t-il plus de place du tout sur son carnet d'ordres ? On pourrait le croire, vu l'information communiquée par une source sud-coréenne, dont GSMArena se fait l'écho. En effet, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, s'est récemment rendu au pays du Matin calme pour y rencontrer des hauts responsables de Samsung, et discuter de la production de puces à 2nm.

Déjà au moins de janvier, Cristiano Amon avait expliqué lors du dernier CES que Samsung et Qualcomm discutaient de ce sujet. Il semble donc qu'il y ait de plus en plus de chances que Samsung s'occupe de la production de la puce la plus avancée du groupe américain, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6.