Changement de fabricant pour le Snapdragon 8 Elite Gen 6 ? Qualcomm aurait sondé Samsung pour sa prochaine puce haut de gamme. Ce qui aurait fait perdre des milliards à TSMC. Mais à l'heure actuelle, le géant taïwanais peut dormir sur ses deux oreilles.
Les rumeurs allaient bon train depuis le début du mois : Qualcomm aurait envisagé de confier la fabrication de ses prochains processeurs pour smartphones à Samsung Foundry. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 était notamment de la partie. Toutefois, cette rumeur vise à être démentie : TSMC garderait bien l'exclusivité, pour l'instant.
TSMC conserve l'exclusivité
Selon les informations publiées par Smart Chip Insider sur Weibo, Qualcomm continuera de se fournir uniquement sur TSMC pour la production du Snapdragon 8 Elite Gen 6. La puce, attendue en deux déclinaisons, une version standard et un modèle Pro, serait gravée via le processus N2P du fondeur taïwanais.
L'argument avancé par la source relève d'une réalité technique difficilement contestable : le cycle complet de développement d'un processeur mobile, de la conception à la puce finale, s'étale sur environ deux ans. Changer de fonderie ou de processus de fabrication à quelques mois d'une commercialisation prévue pour le troisième trimestre 2026 apparaît donc peu réaliste.
Des discussions toujours ouvertes avec Samsung
Cette information n'exclut pas pour autant Samsung des projets futurs de Qualcomm. Lors du CES 2026, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, avait confirmé que des échanges étaient en cours entre les deux entreprises, sans toutefois mentionner de produit précis. Une collaboration reste donc envisageable sur des générations ultérieures.
Comme souvent avec les rumeurs liées aux processeurs, seule une annonce officielle de Qualcomm permettra de clarifier définitivement la situation.
Le Snapdragon Elite 8 Gen 6 devrait être annoncé par le constructeur d'ici à la fin de l'année, pour un lancement dans certains modèles de smartphones haut de gamme vers la rentrée 2026, si l'on suit le calendrier habituel.