Et si TSMC pouvait retrouver des concurrents un peu plus… concurrentiels dans le secteur de la production de composants de pointe ?
Intel, Samsung, TSMC, ce trio bien connu de la production de processeurs n'est plus tout à fait d'actualité. Le monde entier est au courant des déboires d'Intel Foundry sur les procédés les plus avancés et Samsung n'est guère plus fringant… encore qu'une récente annonce semble confirmer de récents progrès chez l'entreprise sud-coréenne.
Un simple échantillon, pour le moment
Ce n'est plus un secret pour personne, l'entreprise numéro un dans le monde de la fonderie de semi-conducteurs, c'est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous son sigle de TSMC.
TSMC dispose d'importants moyens de production, mais elle est surtout parvenue à devenir l'entreprise la plus avancée au monde et tous les grands noms de la tech passent par ses « ateliers » pour produire leurs dernières puces que ce soit AMD, Apple, NVIDIA ou encore Qualcomm. Même Intel, qui dispose pourtant de ses propres capacités de production a été contrainte de faire appel aux services de TSMC pour ses puces Arrow Lake.
Le troisième grand nom du semi-conducteur, c'est Samsung, mais un peu à la manière d'Intel, l'entreprise sud-coréenne est à la peine pour faire évoluer son outil de production… enfin, c'est ce qui semblait être le cas jusqu'à cette nouvelle information relayée par nos confrères d'Android Headlines : Samsung pourrait signer Qualcomm pour la production de ses dernières puces.
Il n'est évidemment pas question de tout le catalogue Qualcomm, mais en signant la production de tout ou partie des Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung enverrait à coup sûr un signal fort à tous les autres acteurs.
Qualcomm en cheville avec Samsung… et TSMC ?
Il n'est pour l'heure pas encore question d'annonce officielle ou de la signature d'un quelconque contrat entre les deux géants asiatiques. Pour autant, nos confrères expliquent que Samsung a fait un joli pas en avant.
En effet, la firme sud-coréenne aurait présenté à Qualcomm un échantillon de puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 2 nm via le propre procédé interne à Samsung. Un processus sur lequel la firme avait rencontré des difficultés : elle avait même annoncé ne plus chercher à directement concurrencer TSMC sur les puces les plus haut de gamme. Samsung aurait-elle changé d'avis ?
Tout semble en tout cas aller dans ce sens et pour produire le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung a besoin de ses meilleures technologies. On parle donc bien sûr du 2 nm lequel adopte ce que l'on nomme l'architecure Gate-All-Around, capable – au moins sur le papier – de nettement améliorer la consommation électrique tout en assurant malgré tout une augmentation des performances.
Attention, il n'est pour l'heure question que d'un échantillon. Ce dernier doit encore passer de nombreux tests avant que Qualcomm ne valide quoi que ce soit et il faudrait ne pas oublier que Samsung devra ensuite prouver qu'elle est en mesure d'assurer la production de masse : Qualcomm n'entend pas se contenter de petites quantités.
Reste que la montée en puissance de Samsung est une bonne nouvelle pour tout le monde. Dans le cas de Qualcomm, on pourrait imaginer l'existence d'une seconde source d'approvisionnement : TSMC n'est de toute façon pas en mesure de fournir tout le monde et les prix de ses wafers ne font qu'augmenter.