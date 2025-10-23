Ce n'est plus un secret pour personne, l'entreprise numéro un dans le monde de la fonderie de semi-conducteurs, c'est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous son sigle de TSMC.

TSMC dispose d'importants moyens de production, mais elle est surtout parvenue à devenir l'entreprise la plus avancée au monde et tous les grands noms de la tech passent par ses « ateliers » pour produire leurs dernières puces que ce soit AMD, Apple, NVIDIA ou encore Qualcomm. Même Intel, qui dispose pourtant de ses propres capacités de production a été contrainte de faire appel aux services de TSMC pour ses puces Arrow Lake.

Le troisième grand nom du semi-conducteur, c'est Samsung, mais un peu à la manière d'Intel, l'entreprise sud-coréenne est à la peine pour faire évoluer son outil de production… enfin, c'est ce qui semblait être le cas jusqu'à cette nouvelle information relayée par nos confrères d'Android Headlines : Samsung pourrait signer Qualcomm pour la production de ses dernières puces.

Il n'est évidemment pas question de tout le catalogue Qualcomm, mais en signant la production de tout ou partie des Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung enverrait à coup sûr un signal fort à tous les autres acteurs.