Pour le moment, SK Hynix n'a pas encore communiqué les détails de ses nouveaux projets. Mais l'on sait que l'entreprise va investir dans de nouveaux sites situés au niveau de la ville de Cheongju, située à 128 kilomètres au sud-est de Séoul.

Le patron Kwak Noh-Jung a ainsi indiqué que 80% de cette somme va permettre la création d'une nouvelle usine de puces de mémoire flash NAND dans la ville de Cheongju, avec une mise en service programmée pour 2029. Les 20% restants serviront eux à l'érection d'une usine d'assemblage de puces sur le même territoire, en 2027.

Avec ces investissements d'ampleur, que ce soit du côté de Samsung ou de SK Hynix, la Corée du Sud espère pouvoir doubler sa capacité de production dans les cinq prochaines années. Avec les efforts de la Chine dans le même sens, le prix de la RAM pourrait à l'avenir commencer à se calmer.