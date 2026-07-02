La folie des méga-investissements continue du côté des producteurs de RAM. SK Hynix est ainsi prêt à mettre les gros billets sur la table.
Avec la crise de la RAM, et les énormes revenus qu'elle permet de générer pour les quelques producteurs de puces mémoires, la Corée du Sud est aujourd'hui au centre de la carte mondiale de la tech. Ses deux géants du secteur veulent surfer sur la vague, et vont en conséquence consentir aux investissements nécessaires, que ce soit Samsung, ou bien SK Hynix.
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SK Hynix prévoit un immense place d'investissement de 100 000 milliards de wons (plus de 56 milliards d'euros)
SK Hynix vit sûrement la meilleure période de son histoire, qui pourrait être couronnée cet été par une levée de fonds record pour son entrée en Bourse aux États-Unis. Et elle regarde vers l'avenir, comme nous le montrent ces futurs investissements.
En effet, comme le rapporte Reuters, SK Hynix compte investir dans les prochaines années la somme folle de 100 000 milliards de wons (plus de 56 milliards d'euros) pour la création de nouvelles usines de production de puces.
Des investissements orientés vers la ville de Cheongju
Pour le moment, SK Hynix n'a pas encore communiqué les détails de ses nouveaux projets. Mais l'on sait que l'entreprise va investir dans de nouveaux sites situés au niveau de la ville de Cheongju, située à 128 kilomètres au sud-est de Séoul.
Le patron Kwak Noh-Jung a ainsi indiqué que 80% de cette somme va permettre la création d'une nouvelle usine de puces de mémoire flash NAND dans la ville de Cheongju, avec une mise en service programmée pour 2029. Les 20% restants serviront eux à l'érection d'une usine d'assemblage de puces sur le même territoire, en 2027.
Avec ces investissements d'ampleur, que ce soit du côté de Samsung ou de SK Hynix, la Corée du Sud espère pouvoir doubler sa capacité de production dans les cinq prochaines années. Avec les efforts de la Chine dans le même sens, le prix de la RAM pourrait à l'avenir commencer à se calmer.