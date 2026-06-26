Le géant sud-coréen voit dans l'émergence de l'IA une opportunité unique. Et pour en profiter, Samsung va sortir des milliards et des milliards !
Les plus grands gagnants de l'explosion de l'intelligence artificielle sont clairement les entreprises qui fournissent les éléments de base des infrastructures. On pense évidemment à NVIDIA et ses GPU, mais aussi aux fournisseurs en RAM, aux premier rang desquels les Sud-Coréens SK Hynix et Samsung. Et preuve de leur réussite exceptionnelle, le premier prépare une entrée en Bourse aux États-Unis, et le second un plan d'investissement total fou.
Samsung prépare un plan d'investissement de 1 000 000 milliards de wons sur 10 ans
Lors du premier trimestre 2026, Samsung a dégagé des revenus complètement fous, avec plus de 50 milliards de dollars générés par les composants mémoires. Une ascension phénoménale causée par l'intelligence artificielle, et sur laquelle Samsung veut capitaliser.
Reuters nous apprend ainsi que le groupe entend annoncer en début de semaine prochaine un nouveau plan d'investissement de 1 000 000 milliards de wons (soit 571 milliards d'euros), étalé sur une durée de 10 ans.
Le sud-ouest de la Corée du Sud pourrait particulièrement profiter de ces investissements
Une partie de cet investissement sera dirigé vers des secteurs traditionnels comme les écrans ou les batteries. Mais Samsung va aussi mettre de l'argent sur la table pour les data centers IA. Et 30% de la somme totale, soit 300 000 milliards de wons (plus de 171 milliards d'euros), servirait à construire des usines de production de puces dans le sud-ouest du pays.
En effet, la question de la concentration des activités économiques autour de Séoul est devenu sérieuse du côté de la Corée du Sud. En réponse, Samsung aimerait pouvoir créer d'autres pôles d'activités dans le sud-ouest, mais doit aussi faire face dans ces projets avec des contraintes question infrastructures et main-d'oeuvre, qui ne sont pas au niveau de ce que le conglomérat peut trouver autour de la capitale.