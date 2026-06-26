Une partie de cet investissement sera dirigé vers des secteurs traditionnels comme les écrans ou les batteries. Mais Samsung va aussi mettre de l'argent sur la table pour les data centers IA. Et 30% de la somme totale, soit 300 000 milliards de wons (plus de 171 milliards d'euros), servirait à construire des usines de production de puces dans le sud-ouest du pays.

En effet, la question de la concentration des activités économiques autour de Séoul est devenu sérieuse du côté de la Corée du Sud. En réponse, Samsung aimerait pouvoir créer d'autres pôles d'activités dans le sud-ouest, mais doit aussi faire face dans ces projets avec des contraintes question infrastructures et main-d'oeuvre, qui ne sont pas au niveau de ce que le conglomérat peut trouver autour de la capitale.