Les entreprises coréennes refusent de copier les géants américains en voulant montrer qui a la plus grosse IA, qui domine chez OpenAI et Google par exemple. Ces modèles outre-Atlantique préfèrent l'optimisation et la spécialisation plutôt que la force brute. Ce qui laisse la place à la Corée du Sud pour leur sucer la roue.

Solar Pro 2 d'Upstage est doté de 31 milliards de paramètres qui surpassent des systèmes de 100 à 200 milliards de paramètres sur les benchmarks coréens. « Solar Pro 2 a surpassé les modèles mondiaux sur les principaux benchmarks coréens », affirme Soon-il Kwon, vice-président exécutif d'Upstage.

De son côté, SK Telecom revendique un avantage linguistique concret. Son modèle AX 4.0 traite les entrées coréennes environ 33% plus efficacement que GPT-4o. Cette performance démontre qu'une spécialisation peut battre la généralisation, même avec des ressources inférieures.

LG AI Research pousse cette logique plus loin encore. « Plutôt que de viser l'échelle, LG souhaite rendre l'ensemble du processus plus intelligent », explique Honglak Lee, codirecteur de l'entreprise. L'approche combine données industrielles concrètes et affinement minutieux pour créer une valeur pratique supérieure aux modèles généralistes.

L'entreprise optimise chaque puce au lieu de multiplier les clusters de GPU massifs. « L'objectif n'est pas de dépenser plus que les géants mondiaux, mais de les surpasser en intelligence artificielle grâce à une IA performante et pourtant plus efficace », précise Honglak Lee.

Cette bataille technologique oppose deux philosophies différentes. D'un côté, les géants américains accumulent les ressources et les paramètres. De l'autre, les challengers coréens cherchent l'optimisation et la pertinence locale.