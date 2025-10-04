La Corée du Sud lance sa plus ambitieuse initiative d'IA souveraine avec 530 milliards de wons pour cinq entreprises locales. LG, SK Telecom, Naver, NC AI et Upstage développent des modèles pour concurrencer ChatGPT.
Si vous vous demandez encore ce qui fait courir la Corée du Sud, ne cherchez plus : c'est l'Amérique. Après les semi-conducteurs, Séoul a sélectionné ses champions nationaux pour défier les géants américains de l'IA. Le ministère des Sciences et des TIC a retenu cinq entreprises qui recevront un soutien financier et technique considérable sur deux ans. Ces modèles locaux promettent d'atteindre 95% des performances des systèmes mondiaux comme ChatGPT.
Chaque candidat apporte sa spécialité : LG AI Research développe Exaone 4.0, un modèle hybride de 32 milliards de paramètres. SK Telecom propose AX 4.0, construit sur la base du modèle chinois Qwen 2.5. Naver Cloud perfectionne HyperCLOVA X depuis 2021, tandis qu'Upstage mise sur Solar Pro 2, le premier modèle coréen reconnu comme technologie de pointe par Artificial Analysis. Le gouvernement réduira progressivement le nombre d'équipes jusqu'à ne garder que deux finalistes en 2027.
Couper les ponts avec la Silicon Valley pour éviter les risques géopolitiques
L'initiative coréenne part d'une logique de souveraineté technologique pure. Seoul veut réduire sa dépendance aux technologies d'IA étrangères qui exposent ses industries à des risques économiques et géopolitiques. On est loin de la simple concurrence commerciale.
Les autorités coréennes ont tiré les leçons des tensions sino-américaines sur les semi-conducteurs. « Ce programme représente un contrat de 1000 milliards de wons pour chaque équipe », explique un banquier d'investissement senior cité dans la presse locale. L'État fournit l'accès à 512 à 1024 processeurs graphiques, du matériel évalué à 157,6 milliards de wons, soit la coquette somme d'environ 109,7 millions d'euros.
Les cinq équipes doivent rendre publics plus de la moitié de leurs modèles en open source. Cette obligation crée un écosystème d'IA national accessible aux entreprises et administrations locales. Les autorités attendent une adoption massive dans l'éducation, les services publics et les applications sectorielles spécifiques.
Naver Cloud revendique une position unique : « Naver est la seule entreprise coréenne – et l'une des rares au monde – à pouvoir véritablement se targuer d'une pile complète d'IA », selon son porte-parole. L'entreprise gère ses centres de données, services cloud, plateformes d'IA et applications grand public de bout en bout.
L'efficacité contre la course à la taille des modèles américains
Les entreprises coréennes refusent de copier les géants américains en voulant montrer qui a la plus grosse IA, qui domine chez OpenAI et Google par exemple. Ces modèles outre-Atlantique préfèrent l'optimisation et la spécialisation plutôt que la force brute. Ce qui laisse la place à la Corée du Sud pour leur sucer la roue.
Solar Pro 2 d'Upstage est doté de 31 milliards de paramètres qui surpassent des systèmes de 100 à 200 milliards de paramètres sur les benchmarks coréens. « Solar Pro 2 a surpassé les modèles mondiaux sur les principaux benchmarks coréens », affirme Soon-il Kwon, vice-président exécutif d'Upstage.
De son côté, SK Telecom revendique un avantage linguistique concret. Son modèle AX 4.0 traite les entrées coréennes environ 33% plus efficacement que GPT-4o. Cette performance démontre qu'une spécialisation peut battre la généralisation, même avec des ressources inférieures.
LG AI Research pousse cette logique plus loin encore. « Plutôt que de viser l'échelle, LG souhaite rendre l'ensemble du processus plus intelligent », explique Honglak Lee, codirecteur de l'entreprise. L'approche combine données industrielles concrètes et affinement minutieux pour créer une valeur pratique supérieure aux modèles généralistes.
L'entreprise optimise chaque puce au lieu de multiplier les clusters de GPU massifs. « L'objectif n'est pas de dépenser plus que les géants mondiaux, mais de les surpasser en intelligence artificielle grâce à une IA performante et pourtant plus efficace », précise Honglak Lee.
Cette bataille technologique oppose deux philosophies différentes. D'un côté, les géants américains accumulent les ressources et les paramètres. De l'autre, les challengers coréens cherchent l'optimisation et la pertinence locale.