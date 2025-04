L'an dernier, la Corée du Sud avait mis en place un ensemble d'aides pour la filière semi-conducteurs du pays d'une valeur de 26 000 milliards de wons, soit plus de 16 milliards d'euros. Une dotation qui va s'envoler durant l'année 2025, dans un contexte géopolitique assez tendu.

En effet, comme le rapporter Reuters, le gouvernement annonce qu'il doit soutenir plus fortement cette filière, face à une administration américaine très volatile et une montée en puissance de la compétition chinoise. Raison pour laquelle ces aides vont connaître une hausse de près de 25%, pour atteindre les 33 000 milliards de wons (plus de 20 milliards d'euros).