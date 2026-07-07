Imaginez gagner autant de revenus en une année que dans les 40 dernières. C'est ce qui pourrait bien arriver à Samsung cette année. Pourquoi de tels bénéfices ?
C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans le secteur. Le 3 juillet dernier, ce sont les mots de Kim Yong-kwan, président et responsable de la stratégie commerciale de la division Device Solutions de Samsung Electronics qui ont impressionné. Ce dernier a affirmé lors d'une réunion interne que le bénéfice opérationnel de sa division pour l'année 2026 serait conforme aux attentes du marché.
Mais c'est la précision qui a suivi qui a retenu l'attention. Selon lui, les profits générés cette année par Samsung dépasseraient l'ensemble des bénéfices cumulés depuis que le groupe a fait son entrée dans l'industrie des semi-conducteurs, il y a environ quarante ans.
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Des hausses de prix en cascade sur la RAM
Pour comprendre cette trajectoire, il faut revenir sur l'évolution des prix de la mémoire vive au cours des derniers trimestres. Au premier trimestre 2026, Samsung a augmenté ses tarifs sur la RAM grand public de 90 % par rapport aux tarifs pratiqués au quatrième trimestre 2025.
Une nouvelle hausse, comprise entre 50 et 60 %, a suivi au deuxième trimestre. Résultat, les prix de la mémoire LPDDR5X 12 Go, qui ont été multipliés par trois depuis le début de l'année 2025, atteignaient environ 145 dollars l'unité récemment, contre 76,2 dollars en début d'année, une progression de 68,8 dollars sur la période.
Le groupe négocie actuellement avec ses clients sur le segment des DRAM standard en vue d'une nouvelle augmentation tarifaire, pouvant aller jusqu'à 20 % pour le troisième trimestre 2026. La pénurie de composants en cours donne au fabricant coréen une position de force dans ces discussions.
À titre d'exemple, Apple aurait accepté de payer davantage que le prix initialement prévu par Samsung pour ses modules LPDDR5X, une situation que l'on peut directement attribuer à cette tension sur l'offre.
Un trimestre historique pour Samsung ?
Pour le seul deuxième trimestre 2026, les analystes tablent sur un bénéfice opérationnel de l'ordre de 84 600 milliards de wons, soit environ 55,1 milliards de dollars.
Si Samsung atteint effectivement ce niveau, il dépasserait le bénéfice opérationnel enregistré par Nvidia au premier trimestre de la même année, 53,54 milliards de dollars, ce qui en ferait l'entreprise la plus rentable au monde sur cette période.
Une situation tendue pour les 7 ans à venir
Samsung et SK Hynix ont engagé un vaste plan d'expansion de leurs capacités de production de puces. Un plan gigantesque à 800 milliards de dollars a été déployé, pour tenter de faire face à la demande. Mais ces nouvelles capacités de production ne devraient pas produire de quantités assez importantes avant … 2033.
Dans le même temps, la demande en DRAM et puces NAND pour l'intelligence artificielle continue de croître. Les prix ne devraient donc pas baisser rapidement.