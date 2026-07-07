C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans le secteur. Le 3 juillet dernier, ce sont les mots de Kim Yong-kwan, président et responsable de la stratégie commerciale de la division Device Solutions de Samsung Electronics qui ont impressionné. Ce dernier a affirmé lors d'une réunion interne que le bénéfice opérationnel de sa division pour l'année 2026 serait conforme aux attentes du marché.