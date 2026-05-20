« Il est possible que le marché évolue à partir du second semestre de l’année prochaine ou du premier semestre 2028, lorsque l'offre de mémoire connaîtra une forte augmentation » a-t-il ainsi poursuivi. Ce qui devrait mettre fin à l'explosion des prix de la RAM.

Mais ça n'est pas tout. Le responsable craint ainsi qu'au moment où cette montée en volume des capacités de production arrive enfin, les acteurs de l'IA ne décident dans le même temps de réduire leurs investissements - et fassent donc reculer la demande.

« Si le retour sur investissement des géants de la technologie diminue par rapport aux investissements en capital, il est possible que les investissements soient réduits » s'inquiète Kyung Kye-Hyun. Et si ces deux phénomènes venaient à se réaliser (explosion de l'offre, chute de la demande), on pourrait alors s'attendre à un effondrement brutal du marché des puces d'ici 2028.