Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui une véritable pénurie en puces mémoires, ce qui fait le bonheur de fabricants comme Samsung. Mais ce dernier commence déjà à craindre un futur retournement du marché.
Aujourd'hui, quand on produit des puces mémoires, en pleine pénurie de RAM, on peut se sentir comme au sommet du monde. Il n'y a qu'à voir les attentions folles que reçoit un SK Hynix, et les incroyables revenus actuels de la division DRAM de Samsung pour se convaincre de la période faste que ces entreprises vivent. Mais justement, le géant sud-coréen n'est pas sûr que cela doive durer.
La concurrence des entreprises chinoises va commencer à se faire sentir en 2027
Aujourd'hui, avec les capacités de production de RAM déjà totalement occupées des géants historiques du secteur, les entreprises de la tech se tournent de plus en plus vers les sociétés chinoises, qui travaillent à toute vitesse à augmenter fortement leurs capacités.
Ce qui est remarqué du côté de Samsung. « Les entreprises chinoises développent leurs capacités de production à un rythme soutenu » note ainsi l'ancien directeur de la division DS de Samsung et conseiller permanent, Kyung Kye-Hyun. Une activité frénétique qui devrait permettre de rééquilibrer le marché.
L'offre ne va cesser d'augmenter, alors que la demande en puces pourrait commencer à reculer d'ici un an
« Il est possible que le marché évolue à partir du second semestre de l’année prochaine ou du premier semestre 2028, lorsque l'offre de mémoire connaîtra une forte augmentation » a-t-il ainsi poursuivi. Ce qui devrait mettre fin à l'explosion des prix de la RAM.
Mais ça n'est pas tout. Le responsable craint ainsi qu'au moment où cette montée en volume des capacités de production arrive enfin, les acteurs de l'IA ne décident dans le même temps de réduire leurs investissements - et fassent donc reculer la demande.
« Si le retour sur investissement des géants de la technologie diminue par rapport aux investissements en capital, il est possible que les investissements soient réduits » s'inquiète Kyung Kye-Hyun. Et si ces deux phénomènes venaient à se réaliser (explosion de l'offre, chute de la demande), on pourrait alors s'attendre à un effondrement brutal du marché des puces d'ici 2028.