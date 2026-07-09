La tension sur le marché de la mémoire pousse Apple à élargir ses options d’approvisionnement. La firme teste désormais les puces DRAM du chinois CXMT, un fournisseur dont les liens supposés avec l’armée chinoise suscitent la méfiance des autorités américaines.
Apple ne se limite plus à de simples échanges avec les fabricants chinois de mémoire. Selon les informations rapportées par le Financial Times, le groupe de Cupertino a commencé à évaluer techniquement les puces DRAM de ChangXin Memory Technologies, plus connu sous le nom de CXMT. Une nouvelle étape qui ne garantit toutefois pas encore l’arrivée de ces composants dans les futurs appareils de la marque.
Apple évalue les puces mémoire de CXMT
Les discussions révélées récemment concernaient deux acteurs chinois, CXMT et Yangtze Memory Technologies, ou YMTC. Dans le cas de CXMT, Apple serait désormais passé à une phase de qualification de ses composants avec des tests destinés à déterminer s’ils répondent aux exigences nécessaires à une éventuelle production en série.
Aucun accord commercial n’aurait pour autant été signé à l'heure actuelle. En validant dès maintenant un nouveau fournisseur potentiel, Apple pourrait toutefois être en mesure de se tourner plus rapidement vers lui en cas de besoin plutôt que de devoir lancer tout le processus d’évaluation au dernier moment.
La flambée des prix de la DRAM pousse Apple à diversifier ses fournisseurs
Cette possibilité se présente alors que CXMT prend progressivement davantage de poids sur le marché mondial. Le fabricant était le quatrième producteur de DRAM derrière Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology avec environ 11 % des capacités mondiales de production de wafers DRAM l’année dernière. Cette part pourrait atteindre 15 % d’ici 2028, portée par de nouvelles lignes de production situées à Hefei, Shanghai et Pékin.
Pour la marque à la pomme, l’intérêt d’un quatrième fournisseur potentiel apparaît également dans un marché devenu beaucoup plus coûteux. Les prix contractuels de la DRAM standard auraient bondi d’environ 55 à 60 % au début de l’année 2026. La demande des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle aurait absorbé une partie des capacités jusque-là destinées aux appareils électroniques grand public.
Washington reste méfiant envers les fournisseurs chinois
Ce sujet dépasse toutefois largement les simples questions de prix et d’approvisionnement. CXMT figure, comme YMTC, sur la liste 1260H du Pentagone qui rassemble des entreprises considérées par Washington comme liées à l’armée chinoise. Cette inscription limite principalement les contrats avec le département américain de la Défense sans interdire aux entreprises américaines d’acheter des composants CXMT.
La situation de YMTC est cela dit plus contraignante. Le groupe figure également sur l’Entity List du département du Commerce américain, ce qui oblige les entreprises des États-Unis à obtenir une licence avant certaines transactions avec lui. Apple chercherait donc à obtenir des garanties concernant l’avenir de CXMT. La firme participerait à une campagne de lobbying menée par plusieurs entreprises technologiques américaines afin d’éviter que le fabricant chinois ne soit à son tour ajouté à l’Entity List.
Apple tente de convaincre l’administration américaine
Tim Cook aurait lui-même présenté le dossier à des responsables de l’administration américaine. L’idée défendue serait d’utiliser la mémoire produite en Chine dans des appareils destinés au marché chinois, ce qui permettrait de réserver davantage de composants Samsung, SK Hynix et Micron aux produits vendus dans le reste du monde.
Apple avait déjà tenté de travailler avec des fournisseurs chinois de mémoire en 2022, notamment YMTC, avant de renoncer face aux objections de responsables politiques américains. Cette fois encore, aucun feu vert n’est acquis : certains membres de l’administration s’opposeraient toujours au projet et Apple n’a pour l’instant conclu aucun accord commercial avec CXMT.