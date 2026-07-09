Les discussions révélées récemment concernaient deux acteurs chinois, CXMT et Yangtze Memory Technologies, ou YMTC. Dans le cas de CXMT, Apple serait désormais passé à une phase de qualification de ses composants avec des tests destinés à déterminer s’ils répondent aux exigences nécessaires à une éventuelle production en série.

Aucun accord commercial n’aurait pour autant été signé à l'heure actuelle. En validant dès maintenant un nouveau fournisseur potentiel, Apple pourrait toutefois être en mesure de se tourner plus rapidement vers lui en cas de besoin plutôt que de devoir lancer tout le processus d’évaluation au dernier moment.