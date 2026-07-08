Cupertino ne va pas encore fabriquer ses iPhone aux États-Unis, mais vient de signer un énorme chèque à l'industrie américaine des semi-conducteurs. Apple a en effet annoncé un nouvel accord pluriannuel avec Broadcom, estimé à plus de 30 milliards de dollars, pour concevoir et produire des composants sans fil destinés à ses futurs produits. L'opération doit déboucher sur plus de 15 milliards de puces fabriquées sur le sol américain.

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Des puces discrètes, mais indispensables

L'accord concerne notamment des composants radiofréquences, dont des filtres FBAR. Ces petites briques techniques ne font pas la une comme les processeurs Apple Silicon, mais elles jouent un rôle essentiel dans la connectivité des appareils. Sans ces composants radio et de connectivité, pas de communication fiable entre les appareils Apple et les réseaux 5G, Wi-Fi ou Bluetooth.

Le dossier ne se limite toutefois pas aux composants radio. Dans un document déposé auprès de la SEC, Broadcom évoque aussi le développement et la fourniture de circuits ASIC personnalisés pour plusieurs générations de produits Apple. La formule reste volontairement large, mais elle mérite d'être relevée.

Broadcom est justement l'un des grands spécialistes de ces puces conçues sur mesure, très recherchées pour les serveurs d'intelligence artificielle. Or Apple travaillerait déjà avec lui sur Baltra, son projet de puce serveur destinée à muscler son infrastructure IA.