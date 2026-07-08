Apple va acheter pour plus de 30 milliards de dollars de composants Broadcom fabriqués aux États-Unis. Un accord massif, à la fois industriel, stratégique et politique, qui doit sécuriser une partie des futurs iPhone, Mac et appareils connectés de la marque.
Cupertino ne va pas encore fabriquer ses iPhone aux États-Unis, mais vient de signer un énorme chèque à l'industrie américaine des semi-conducteurs. Apple a en effet annoncé un nouvel accord pluriannuel avec Broadcom, estimé à plus de 30 milliards de dollars, pour concevoir et produire des composants sans fil destinés à ses futurs produits. L'opération doit déboucher sur plus de 15 milliards de puces fabriquées sur le sol américain.
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Des puces discrètes, mais indispensables
L'accord concerne notamment des composants radiofréquences, dont des filtres FBAR. Ces petites briques techniques ne font pas la une comme les processeurs Apple Silicon, mais elles jouent un rôle essentiel dans la connectivité des appareils. Sans ces composants radio et de connectivité, pas de communication fiable entre les appareils Apple et les réseaux 5G, Wi-Fi ou Bluetooth.
Le dossier ne se limite toutefois pas aux composants radio. Dans un document déposé auprès de la SEC, Broadcom évoque aussi le développement et la fourniture de circuits ASIC personnalisés pour plusieurs générations de produits Apple. La formule reste volontairement large, mais elle mérite d'être relevée.
Broadcom est justement l'un des grands spécialistes de ces puces conçues sur mesure, très recherchées pour les serveurs d'intelligence artificielle. Or Apple travaillerait déjà avec lui sur Baltra, son projet de puce serveur destinée à muscler son infrastructure IA.
Un contrat industriel, mais surtout politique
Broadcom va aussi profiter de ce contrat pour agrandir et moderniser son usine de Fort Collins, dans le Colorado, avec un investissement annoncé de 1,5 milliard de dollars. Le partenariat entre les deux groupes, déjà ancien, se retrouve ainsi sécurisé jusqu'en 2031.
Ce contrat de plus de 30 milliards de dollars concrétise le grand récit industriel qu'Apple déroule en ce moment à Washington. La marque a promis 600 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis sur quatre ans, un sujet éminemment politique. Donald Trump avait en effet menacé de taxer lourdement les iPhone importés d'Asie si Apple ne relocalisait pas davantage sa production.
En verrouillant une partie de ses puces américaines avec Broadcom, Tim Cook, qui quittera le poste de CEO le 1er septembre pour devenir executive chairman, ne rapatrie pas l'iPhone aux États-Unis, il investit localement tout en faisant plaisir à Donald Trump, sans casser la machine industrielle qui protège ses précieuses marges.
Les filtres FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) sont des composants radiofréquences qui « trient » les signaux en laissant passer certaines bandes de fréquences et en atténuant les autres. Ils limitent les interférences entre antennes et standards (4G/5G, Wi‑Fi, Bluetooth), surtout quand plusieurs radios fonctionnent en même temps. Cela améliore la qualité de réception, la stabilité du débit et la consommation d’énergie, car le modem a moins besoin de « forcer » le signal. Ces filtres sont critiques dans les appareils modernes où le nombre de bandes 5G et de canaux Wi‑Fi augmente, et où l’espace interne est très contraint.
Un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) est une puce conçue pour une fonction précise, contrairement à un processeur généraliste qui exécute une grande variété de tâches. Un ASIC personnalisé est co‑conçu pour répondre à des contraintes exactes (latence, débit, consommation, sécurité, interfaces), ce qui permet souvent de meilleures performances par watt. En contrepartie, le développement est plus long et coûteux, car il faut passer par des étapes de conception, validation et fabrication dédiées. Ces puces sont courantes dans les équipements réseau, certains modules sans fil, et de plus en plus dans les centres de données orientés IA.